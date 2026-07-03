Aeroporto di Rimini, giugno record: superata quota 100 mila passeggeri

Il “Fellini” segna il miglior giugno di sempre con 101.124 passeggeri e una crescita del +67% sul 2025

L’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino “Federico Fellini” chiude giugno 2026 con 101.124 passeggeri, registrando il miglior giugno di sempre nella storia dello scalo.

Il dato supera il precedente record del mese, raggiunto nel giugno 2011 con 100.649 passeggeri, e riporta il Fellini sopra la soglia dei 100 mila passeggeri mensili già nel primo mese pieno della stagione estiva.

Il risultato assume un rilievo ancora maggiore se letto nella serie storica complessiva dell’aeroporto: giugno 2026 non è soltanto il miglior giugno di sempre, ma rappresenta anche il quinto miglior mese in assoluto nella storia del Fellini.

Il confronto con gli anni precedenti conferma la portata della crescita: rispetto a giugno 2025, quando i passeggeri erano stati 60.368, l’incremento è pari a +67,5%; rispetto a giugno 2019, ultimo anno pre-Covid, quando i passeggeri erano stati 60.063, la crescita è pari a +68,4%; rispetto a giugno 2024, quando i passeggeri erano stati 43.823, l’aumento raggiunge circa +130,7%.

La fotografia del mese evidenzia una crescita ampia, sostenuta da più compagnie, da un network internazionale sempre più articolato e da un livello di riempimento dei voli particolarmente significativo: nel solo mese di giugno, l’aviazione commerciale ha movimentato 100.744 passeggeri, con un load factor medio dell’87,1%.

Ryanair si conferma il primo vettore dello scalo, con 56.966 passeggeri nel mese, pari al 56,5% del traffico complessivo. Wizz Air consolida il proprio ruolo di secondo vettore, con 33.128 passeggeri, pari al 32,9%. A questi risultati si aggiungono i contributi di EasyJet, con 3.825 passeggeri sulle rotte Basilea e Londra Gatwick, British Airways, con 2.643 passeggeri su Londra Heathrow, e Luxair, con 1.586 passeggeri su Lussemburgo.

Letta per destinazioni e mercati, la crescita di giugno restituisce con chiarezza il nuovo profilo internazionale del Fellini: il traffico internazionale rappresenta circa l’87% del traffico mensile. Londra, servita da Ryanair su Stansted, EasyJet su Gatwick e British Airways su Heathrow, ha generato complessivamente 11.204 passeggeri nel mese. Considerando anche Manchester, il mercato del Regno Unito raggiunge 13.801 passeggeri.

Budapest, servita sia da Ryanair sia da Wizz Air, ha movimentato 10.714 passeggeri, confermando la forza del mercato ungherese. La Polonia si conferma uno dei pilastri del network: i collegamenti con Cracovia, Varsavia, Katowice e Breslavia hanno generato complessivamente 21.354 passeggeri nel solo mese di giugno, affermandosi come primo mercato dello scalo con circa il 21% del traffico mensile.

Il risultato del mese consolida l’andamento positivo del primo semestre. Dopo i 112.288 passeggeri movimentati tra gennaio e maggio, il traffico progressivo del periodo gennaio-giugno 2026 si attesta a 213.412 passeggeri, con una crescita del +28,2% rispetto ai 166.446 passeggeri registrati nello stesso periodo del 2025. La traiettoria resta coerente con l’obiettivo di superare quota 620 mila passeggeri nell’anno.

Anche il traffico progressivo 2026 conferma la struttura sempre più internazionale e multipolare del network del Fellini. Nei primi sei mesi dell’anno Ryanair ha movimentato 118.235 passeggeri, pari al 55,8% del traffico commerciale totale, mentre Wizz Air ha raggiunto 72.197 passeggeri, pari al 34,1%. Nel semestre, EasyJet ha movimentato 8.726 passeggeri, British Airways 4.386 passeggeri e Luxair 3.068 passeggeri. Il load factor medio del primo semestre si attesta all’83,3%, confermando una domanda solida sui mercati serviti.

«Con giugno 2026 AIRiminum entra nella storia dell’aeroporto di Rimini», dichiara Leonardo Corbucci, Amministratore Delegato di AIRiminum 2014. «Lo scalo stabilisce il nuovo record storico per il mese di giugno e torna sopra quota 100 mila passeggeri mensili per la prima volta dopo il 2011. Ma il dato ha anche un valore assoluto: giugno 2026 è il quinto miglior mese di sempre nella storia del Fellini. È un risultato che appartiene all’aeroporto, al territorio e a tutti coloro che hanno creduto nella possibilità di riportare Rimini dentro una traiettoria di crescita vera, misurabile e competitiva, a partire dal presidente Michele De Pascale, dall’assessora Roberta Frisoni e dai sindaci dei principali comuni della Riviera: Jamil Sadegholvaad, Filippo Giorgetti, Franca Foronchi, Fabrizio Piccioni e Daniela Angelini».

«La portata di questi numeri sarà ancora più evidente quando verranno pubblicati i dati sulle presenze turistiche di giugno e i relativi incrementi», aggiunge Corbucci. «È allora che sarà possibile misurare con maggiore precisione l’impatto dei collegamenti diretti sui principali mercati internazionali della Romagna, a partire da Polonia, Ungheria e Regno Unito».

Il dato di giugno non fotografa soltanto un aumento di passeggeri, ma il rafforzamento concreto della capacità del territorio di attrarre flussi internazionali diretti e conferma il ruolo del Fellini come infrastruttura essenziale per aumentare accessibilità, competitività e attrattività internazionale della Riviera, della Romagna e della Repubblica di San Marino.

«Il tema non è soltanto quanti passeggeri transitano in aeroporto», conclude Corbucci. «Il tema è il futuro che questi collegamenti rendono possibile: nuova domanda turistica, nuove opportunità economiche, nuovi mercati internazionali e una Romagna sempre più accessibile, riconoscibile e competitiva nel mondo. Il record di giugno non è solo un traguardo da celebrare, ma il segnale che una nuova stagione è iniziata. Rimini ha dimostrato di poter competere sui mercati internazionali, crescere e attrarre nuovi flussi. Ora abbiamo davanti la possibilità concreta di costruire, insieme al territorio, un futuro di successo per l’aeroporto, per la Riviera e per tutta la Romagna».