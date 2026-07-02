Aeroporto Rimini: arrivano parcheggio smart e cambio valuta senza commissioni
Viaggi più semplici al Fellini
A cura di Redazione
02 luglio 2026 15:39
L’Aeroporto “Federico Fellini” introduce due servizi che velocizzano l’esperienza dei passeggeri: un parcheggio completamente automatizzato con lettura targhe, ticket digitali e pagamenti contactless, e un nuovo punto cambiavalute senza commissioni gestito da Change Italia. Il sistema HUB Parking Technology consente accessi rapidi, controllo in tempo reale e prepara la futura prenotazione_online.
Nuovo sistema parcheggio
Il servizio di cambio valuta, attivo in biglietteria, permette di acquistare o vendere moneta estera anche tramite portale digitale dedicato.
Change
Due interventi che rendono lo scalo più fluido, moderno e orientato ai bisogni di passeggeri e territorio.