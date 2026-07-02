Altarimini

Aeroporto Rimini: arrivano parcheggio smart e cambio valuta senza commissioni

Viaggi più semplici al Fellini

A cura di Glauco Valentini Redazione
02 luglio 2026 15:39
Aeroporto Rimini: arrivano parcheggio smart e cambio valuta senza commissioni -
Rimini
Turismo
Condividi

L’Aeroporto “Federico Fellini” introduce due servizi che velocizzano l’esperienza dei passeggeri: un parcheggio completamente automatizzato con lettura targhe, ticket digitali e pagamenti contactless, e un nuovo punto cambiavalute senza commissioni gestito da Change Italia. Il sistema HUB Parking Technology consente accessi rapidi, controllo in tempo reale e prepara la futura prenotazione_online.

Nuovo sistema parcheggio
Nuovo sistema parcheggio

Il servizio di cambio valuta, attivo in biglietteria, permette di acquistare o vendere moneta estera anche tramite portale digitale dedicato.

Change
Change

Due interventi che rendono lo scalo più fluido, moderno e orientato ai bisogni di passeggeri e territorio.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini