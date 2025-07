Afterhours al Beky Bay: tappa speciale per il ventennale di Ballate per piccole iene

La storica band milanese arriva a Igea Marina con la formazione originale per celebrare uno degli album più iconici del rock italiano

Prosegue il tour 2025 degli Afterhours e questa sera farà tappa al Beky Bay di Igea Marina. Un evento molto atteso all’interno di un calendario estivo iniziato a giugno, che ha già registrato diversi sold out.

Il tour celebra i 20 anni di Ballate per piccole iene, l’album che nel 2005 segnò una svolta nel sound della band e li consacrò anche all’estero, con tour in Europa, Stati Uniti, Canada e Cina. Alla realizzazione del disco contribuirono nomi internazionali come Greg Dulli alla coproduzione, John Parish e Hugo Race al missaggio.

Per l’occasione, Manuel Agnelli ha voluto ricomporre la formazione originale con Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra) e Giorgio Prette (batteria), in un ritorno che non sa di nostalgia ma di celebrazione autentica.

In scaletta, oltre ai brani dell’album – da “Ballata per la mia piccola iena” a “Carne fresca” – non mancheranno classici come “Male di miele” e “Voglio una pelle splendida”. Tra i bis, anche una reinterpretazione della “Canzone di Marinella” in stile Afterhours.

Il ventennale è accompagnato anche da una ristampa celebrativa del disco, uscita il 6 giugno in vinile, CD e un’edizione limitata in vinile marmorizzato rosso mattone. Ogni copia include un poster con le copertine originali di Guido Harari e una nuova veste grafica firmata Thomas Berloffa.

Appuntamento alle ore 21. Biglietti disponibili su Vivaticket e Ticketmaster.