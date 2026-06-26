Agedo Rimini-Cesena: “Il duplice omicidio di Camaiore non è follia, ma esito della cultura omotransfobica”

L’associazione dei genitori LGBTQIA+ denuncia la narrazione dei media e richiama la società alle proprie responsabilità: “Serve una condanna senza se e senza ma della violenza e dei pregiudizi”

A cura di Grazia Antonioli 26 giugno 2026 11:57

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