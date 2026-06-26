Agedo Rimini-Cesena: “Il duplice omicidio di Camaiore non è follia, ma esito della cultura omotransfobica”
L’associazione dei genitori LGBTQIA+ denuncia la narrazione dei media e richiama la società alle proprie responsabilità: “Serve una condanna senza se e senza ma della violenza e dei pregiudizi”
“Il duplice omicidio di Camaiore non è follia: è l’esito della cultura omotransfobica”. Così la nota stampa di Agedo Rimini-Cesena, che interviene sulla vicenda sottolineando come le parole del giovane Mirko Moriconi, affidate ai social prima della tragedia, “non siano uno sfogo ma una premonizione lucida”.
Secondo l’associazione, non si tratterebbe di un “dramma familiare” o di un “raptus”, ma di un gesto che affonda le radici in un sistema di pensiero “patriarcale e proprietario della famiglia”, in cui “i figli vengono percepiti come estensioni dell’ego e non come individui autonomi”.
Nel comunicato si denuncia anche la narrazione mediatica che tende a descrivere l’autore del gesto come “brava persona” o “uomo tranquillo”, spostando l’attenzione su presunti conflitti familiari: “È un meccanismo di assoluzione culturale che finisce per trasformare il carnefice nella vittima”.
Agedo parla apertamente di “vittimizzazione secondaria” e accusa la società di continuare a tollerare forme di omolesbobitransfobia, anche attraverso la retorica della “libertà d’opinione” quando questa “descrive le persone LGBTQIA+ come una deviazione o una minaccia”.
“Non è il momento della compassione per chi ha commesso il gesto, ma della denuncia”, afferma l’associazione, che richiama la necessità di una condanna netta e senza ambiguità della violenza.
Nel messaggio finale, Agedo rivendica il valore dell’accoglienza genitoriale: “L’amore non è possesso, ma accompagnamento. I figli non sono estensioni dei genitori, ma individui liberi di autodeterminarsi”.