Aggiornamenti Meteo Rimini | Novità per il 1 novembre 2025 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 1 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini si prepara ad accogliere il primo giorno di novembre con un clima che promette di essere variabile. Le previsioni meteo per domani, 1 novembre 2025, suggeriscono una giornata caratterizzata da un'alternanza di nubi e sole, con temperature piuttosto miti per il periodo autunnale. Scopriamo insieme tutti i dettagli delle previsioni orarie per programmare al meglio la tua giornata.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: La notte a Rimini sarà caratterizzata da nubi sparse, con una temperatura di circa 15.8°C. L'umidità sarà piuttosto elevata, attestandosi all'85%, mentre il vento soffierà leggermente da ovest con una velocità di 1.52 m/s. Le condizioni generali saranno piuttosto tranquille, con una pressione stabile di 1020 hPa.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, le nubi continueranno a coprire il cielo, aumentando leggermente fino al 66%. La temperatura rimarrà stabile intorno ai 15.8°C, mentre l'umidità scenderà leggermente all'84%. Il vento cambierà direzione, provenendo ora da ovest-sud-ovest a una velocità di 1.28 m/s.

Mattina: Alle prime luci dell'alba, le nubi saranno ancora presenti, coprendo l'84% del cielo. La temperatura scenderà leggermente a 15.3°C e l'umidità risalirà all'85%. Il vento si sposterà in direzione sud-sud-ovest, mantenendo una velocità costante di 1.48 m/s.

Mezza mattinata: Con l'avanzare della mattinata, il cielo inizierà a schiarirsi, con le nubi che si ridurranno al 29%. La temperatura salirà a 18.4°C, mentre l'umidità scenderà al 71%. Il vento proverrà da sud-est a una velocità di 1.32 m/s, rendendo l'atmosfera più piacevole.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il sole farà capolino tra le nubi sparse, portando la temperatura a un massimo di 20.1°C. L'umidità continuerà a diminuire, attestandosi al 66%. Il vento, proveniente da est-nord-est, aumenterà leggermente la sua velocità a 3.39 m/s, ma senza particolari raffiche.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente al 76%, con una temperatura che si assesterà sui 17.9°C. L'umidità risalirà al 79% e il vento soffierà da est a una velocità di 3.47 m/s, mantenendo condizioni comunque gradevoli.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, arrivando a un 88% di nubi. La temperatura si manterrà stabile sui 16.9°C, con un'umidità dell'85%. Il vento, proveniente da sud-est, sarà leggero, con una velocità di 1.54 m/s.

Sera: In serata, le nubi copriranno completamente il cielo, mantenendo una temperatura di circa 16.9°C. L'umidità rimarrà all'83%, mentre il vento, quasi assente, soffierà da sud a una velocità di 0.98 m/s. Una serata tranquilla e mite per il mese di novembre.

Riepilogo delle previsioni

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da una variabilità meteorologica, con nubi sparse al mattino e un cielo coperto verso sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15.3°C e i 20.1°C. Il vento sarà generalmente debole, senza raffiche significative. In generale, una giornata autunnale moderata, ideale per passeggiate all'aperto e attività all'aria aperta, purché si tenga conto della copertura nuvolosa che sarà più intensa durante il pomeriggio e la sera.