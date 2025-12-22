Tragedia alla discarica di Ginestreto: autotrasportatore di 50 anni muore durante lo scarico

Operaio schiacciato da una balla di rifiuti

Incidente mortale nella mattinata di oggi, 22 dicembre, alla discarica di Ginestreto, a Sogliano al Rubicone. Un uomo di 50 anni, dipendente di una cooperativa di trasporti modenese, ha perso la vita mentre stava effettuando un’operazione di scarico dei rifiuti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’autotrasportatore sarebbe stato colpito da una balla di rifiuti pressati durante la fase di trasferimento dal camion all’impianto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri e il personale della Medicina del Lavoro per gli accertamenti del caso.

In una nota, Sogliano Ambiente ha espresso profondo sconcerto e commozione per l’accaduto, sottolineando come alcuni dipendenti della società siano stati tra i primi a prestare soccorso all’uomo, purtroppo senza riuscire a salvarlo. L’azienda ha inoltre dichiarato la massima collaborazione con le autorità giudiziarie e ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima.

Sulla vicenda sono intervenuti anche la sindaca di Sogliano al Rubicone, Tania Bocchini, e la Cgil di Forlì-Cesena. La prima cittadina ha manifestato, a nome dell’amministrazione comunale, la propria vicinanza ai familiari del lavoratore e ai dipendenti coinvolti nei soccorsi. Il sindacato ha parlato dell’ennesima morte sul lavoro, ribadendo la necessità di maggiori controlli e misure di sicurezza: con questa, salgono a quindici le vittime sul lavoro nella provincia nel corso dell’anno.

In segno di lutto, domani la discarica di Ginestreto resterà chiusa per l’intera giornata.