Aggiornamenti Meteo Rimini | Novità per il 14 novembre 2025 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 14 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani Rimini si prepara ad accogliere una giornata meteorologicamente interessante, con un mix di condizioni che potrebbero sorprendere chiunque si aspetti una monotonia autunnale. Scopriamo insieme cosa ci riserva il clima di questa affascinante città adriatica.

Le Previsioni Dettagliate

Notte: La notte inizierà all'insegna della tranquillità meteorologica con una temperatura di 9.33°C. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse che lasceranno spazio a una visibilità di 10 km. L'umidità sarà del 79% e il vento soffierà leggermente da sud-ovest a una velocità di 1.7 m/s.

Prima mattina: Le temperature saliranno a 12.99°C con un cielo coperto, mentre l'umidità aumenterà leggermente all'81%. Il vento sarà ancora debole, proveniente da ovest-sud-ovest a 1.4 m/s. La pressione atmosferica si manterrà stabile a 1022 hPa.

Mattina: Verso le prime ore del mattino, il termometro segnerà 12.47°C con nubi sparse. L'umidità toccherà l'82%, mentre il vento soffierà a 1.46 m/s da ovest-sud-ovest. Non sono previste precipitazioni in questa fascia oraria.

Mezza mattinata: A metà mattina, le temperature continueranno a salire fino a 15.56°C con la comparsa di poche nuvole. L'umidità scenderà al 67% e il vento sarà quasi impercettibile, con una velocità di appena 0.22 m/s proveniente da nord. Sarà una fase di transizione verso condizioni più serene.

Mezzogiorno: All'ora di pranzo, Rimini godrà di un cielo con poche nuvole e una temperatura di 17.13°C. L'umidità scenderà ulteriormente al 63%, e il vento si farà sentire un po' di più da nord-est a 3.11 m/s. La pressione atmosferica sarà di 1020 hPa, indicando una giornata stabile.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il sole splenderà su un cielo sereno con una temperatura di 15.55°C. L'umidità salirà al 74%, mentre il vento proverrà da est-nord-est a 3.14 m/s, rendendo l'aria fresca e piacevole.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, il cielo vedrà un ritorno delle nubi sparse, con una temperatura che scenderà a 14.32°C. L'umidità sarà al 76%, e il vento soffierà moderatamente da sud a 1.27 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo coperto e una temperatura di 13.82°C. L'umidità sarà del 73%, e il vento aumenterà leggermente a 1.91 m/s provenendo da sud-ovest. La visibilità rimarrà buona, con una distanza di 10 km.

Riepilogo delle Condizioni Meteorologiche

La giornata del 14 novembre 2025 a Rimini sarà caratterizzata da una varietà di condizioni meteorologiche che spaziano da cieli sereni a momenti di copertura nuvolosa. Le temperature varieranno tra un minimo di 9.33°C e un massimo di 17.13°C, offrendo un clima fresco ma piacevole. Il vento sarà generalmente debole, senza particolari raffiche significative. Nel complesso, si prospetta una giornata stabile, con una bassa probabilità di precipitazioni e un'atmosfera adatta per godere delle bellezze della costa riminese.