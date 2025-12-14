Aggiornamenti Meteo Rimini | Novità per il 15 dicembre 2025 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 15 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani Rimini si prepara a vivere una giornata dalle temperature tipicamente invernali, ma con una sorpresa che potrebbe rendere l'atmosfera ancora più speciale. Mentre ci avviciniamo al 15 dicembre 2025, il meteo sembra promettere una giornata variegata, con cieli che passeranno dal sereno al coperto, il tutto accompagnato da un vento delicato. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta in ogni momento della giornata.

Dettagli delle Previsioni Orarie

Notte: La giornata inizia con un cielo completamente sereno e una temperatura di 5.81°C. L'assenza di nuvole rende la notte limpida, con un'umidità del 67% e una pressione di 1027 hPa. Il vento soffia leggermente da ovest-sud-ovest a 1.31 m/s, creando un'atmosfera tranquilla e silenziosa.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino la temperatura sale a 8.09°C, mantenendo il cielo prevalentemente sereno. L'umidità scende leggermente al 64% mentre la pressione rimane stabile. Il vento continua a soffiare dolcemente, garantendo una prima mattina ideale per chi ama iniziare presto la giornata.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, le nuvole iniziano a farsi vedere, ma solo in parte, con poche nuvole che coprono il cielo. La temperatura scende lievemente a 7.65°C, con un'umidità del 63%. Il vento soffia da sud-ovest a 1.05 m/s, mantenendo una sensazione di freschezza nell'aria.

Mezza mattinata: A metà mattina il cielo torna a essere sereno, con una temperatura che sale a 9.61°C. L'umidità si abbassa ulteriormente, attestandosi al 57%. Il vento quasi si ferma, soffiando a soli 0.45 m/s da nord-ovest, contribuendo a un'atmosfera calma e piacevole.

Mezzogiorno: Il cielo resta sereno anche a mezzogiorno, con la temperatura che raggiunge il suo picco massimo di 10.97°C. Nonostante la temperatura più mite, l'umidità risale al 60%. Il vento cambia direzione, provenendo da nord-est a 2.06 m/s, creando una leggera brezza marina.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le nuvole iniziano a coprire il cielo, portando a un cielo coperto. La temperatura si abbassa leggermente a 9.99°C, mentre l'umidità sale al 70%. Il vento si calma, soffiando a 1.21 m/s da est, anticipando un tardo pomeriggio più nuvoloso.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, le nuvole coprono quasi completamente il cielo, con una temperatura stabile a 9.69°C. L'umidità aumenta al 72%, e il vento cambia direzione, arrivando da sud a 0.93 m/s, rendendo il clima più umido e fresco.

Sera: La serata si conclude con un cielo totalmente coperto e una temperatura di 9.26°C. L'umidità continua a salire, raggiungendo il 74%, mentre il vento si placa ulteriormente, soffiando a soli 0.52 m/s da sud-ovest. La visibilità rimane eccellente per tutta la giornata.

Riepilogo delle Previsioni Giornaliere

In sintesi, la giornata del 15 dicembre 2025 a Rimini sarà caratterizzata da una varietà di condizioni meteorologiche. Si partirà con un cielo sereno nelle ore notturne e al mattino, per poi vedere un progressivo aumento della copertura nuvolosa fino a un cielo completamente coperto in serata. Le temperature si manterranno moderate per il periodo invernale, oscillando tra i 5.81°C e i 10.97°C. Non sono previste precipitazioni, e il vento sarà generalmente debole per tutta la giornata. Preparatevi quindi a godere di una giornata invernale con un tocco di variabilità atmosferica.