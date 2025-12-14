Rimini: cena di pesce al ristorante finita in ospedale. "Al Cau 20 persone intossicate"

Una coppia riminese si è ritrovata in ospedale con un'intossicazione alimentare

Doveva essere un weekend tranquillo dedicato al buon cibo quello di una coppia riminese che si è ritrovata in ospedale con un'intossicazione alimentare. Come riporta Corriere Romagna, la domenica dello scorso fine settimana è iniziata con un pranzo in un ristorante in città. La donna ha ordinato una pasta con le vongole mentre il compagno un piatto non a base di pesce. La sera, cena in un altro locale, dove lei ha scelto un piatto a base di pesce e lui qualcosa di diverso.

Il giorno successivo i primi sintomi per la moglie, che ha iniziato a vomitare e a stare male: «diarrea, nausea e vomito - ha raccontato il marito -, tanto che pensavamo avesse contratto l’influenza o un virus, tipici di questo periodo dell’anno. Ogni giorno che passava però peggiorava, fino a quando giovedì, non trattenendo più né il cibo né i liquidi, è quasi svenuta in casa. Così mio suocero ha deciso di portarla immediatamente al Cau più vicino».

Al Cau, la donna è stata sottoposta agli esami di accertamento e le è stata attaccata una flebo, come da prassi, per idratarla. «Dai controlli hanno imputato il malessere a una probabile intossicazione alimentare e hanno iniziato a farle delle domande per capire cosa avesse mangiato prima di stare male e dove - ha spiegato il marito -. Dai discorsi dei medici è poi emerso che una ventina di persone, in quei giorni, si erano recate al Cau con gli stessi sintomi da intossicazione alimentare».