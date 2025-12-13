Scontro tra auto e moto a Misano: motociclista sbalzato contro un cartello dopo il violento impatto

48enne elitrasportato in codice rosso a Cesena

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato 13 dicembre a Cella di Misano Adriatico. Intorno alle 13, lungo via San Giovanni, un’auto e una moto si sono scontrate violentemente.

A rimanere ferito in modo serio è stato un motociclista riminese di 48 anni, in sella a una Kawasaki 650. Secondo le prime ricostruzioni, una donna alla guida di una Fiat 500, con a bordo una bambina, stava svoltando a sinistra per immettersi in una strada laterale quando sarebbe sopraggiunta la moto, in fase di sorpasso in direzione monte.

L’impatto è stato particolarmente violento: il motociclista è stato sbalzato per diversi metri, andando a urtare prima un cartello pubblicitario e finendo poi in un campo adiacente alla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, seguiti dai sanitari del 118 con automedica e dall’elisoccorso decollato da Ravenna.

Il 48enne, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi ma, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Illese la donna e la bambina a bordo dell’auto; la conducente ha riportato solo una lieve escoriazione a una mano.

I rilievi dell’incidente sono stati affidati alla Polizia municipale, mentre i Carabinieri hanno garantito la sicurezza e la circolazione stradale durante le operazioni di soccorso.