Aggiornamenti Meteo Rimini | Novità per il 20 novembre 2025 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 20 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, la città di Rimini si sveglierà con un clima che promette di essere abbastanza variegato. Le temperature moderate e il cielo prevalentemente nuvoloso saranno protagonisti, con qualche sorpresa nel pomeriggio. Scopriamo insieme dettagliatamente cosa ci attende nelle diverse fasce orarie della giornata.

Dettagli delle previsioni orarie

Notte: La notte a Rimini sarà caratterizzata da nubi sparse, con una temperatura di 8.79°C che si percepirà come 7.84°C. L'umidità si attesterà attorno al 65%, mentre il vento soffierà da sud a una velocità di 1.93 m/s, con raffiche fino a 2.12 m/s. La visibilità sarà ottimale, fino a 10 km.

Prima mattina: Nelle prime ore della mattina, il cielo sarà coperto, con un aumento della temperatura a 10.17°C. La sensazione termica sarà di 8.97°C, e l'umidità salirà leggermente al 66%. Il vento proverrà da sud-ovest a 2.96 m/s.

Mattina: Continuando con il cielo coperto, la temperatura salirà a 10.9°C, con una percezione di 9.85°C. L'umidità toccherà il 69%, e il vento soffierà a 2.83 m/s, provenendo da sud-ovest.

Mezza mattinata: A metà mattinata, il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà ulteriormente a 12.39°C. La sensazione termica sarà di 11.51°C, con un'umidità del 70%. Il vento si calmerà leggermente, con una velocità di 2.57 m/s da sud-est.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le nubi copriranno ancora il cielo, con la temperatura che raggiungerà il picco di 15.18°C e una sensazione termica di 14.29°C. L'umidità scenderà al 59%, e il vento soffierà più forte a 3.3 m/s da sud.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, ci sarà un cambiamento con l'arrivo di pioggia leggera. La temperatura scenderà a 13.09°C, con una percezione di 12.15°C. L'umidità aumenterà al 65%, e il vento si orienterà da nord con una velocità di 3.39 m/s. Sono previsti 0.33 mm di precipitazioni.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, la pioggia leggera continuerà con una intensità di 0.16 mm. La temperatura sarà di 9.97°C, percepita come 8.32°C, e l'umidità sarà del 74%. Il vento soffierà a 3.28 m/s da nord-ovest.

Sera: In serata, le condizioni rimarranno invariate con pioggia leggera e 0.34 mm di precipitazioni. La temperatura si manterrà sui 9.87°C, con l'umidità che salirà al 76%. Il vento sarà leggero, provenendo da ovest a 1.31 m/s.

Riepilogo delle previsioni del giorno

In sintesi, la giornata di domani a Rimini sarà contraddistinta da un cielo coperto per la maggior parte del tempo, con temperature miti che raggiungeranno un massimo di 15.18°C a mezzogiorno. Nel pomeriggio, ci saranno delle piogge leggere, con la possibilità di accumuli di circa 0.33 mm nel primo pomeriggio e 0.34 mm in serata. Il vento sarà generalmente debole, variando da sud a nord-ovest durante la giornata. In generale, si consiglia di portare con sé un ombrello, soprattutto per chi ha in programma attività all'aperto nel pomeriggio.