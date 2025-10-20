Altarimini

Aggiornamenti Meteo Rimini | Novità per il 21 ottobre 2025 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 21 ottobre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

20 ottobre 2025 15:00
Meteo
Se sei curioso di sapere cosa ti riserva il tempo a Rimini per domani, ti invitiamo a scoprire le previsioni dettagliate. Preparati a un mix di nuvole e pioggia, con variazioni di temperatura che potrebbero sorprenderti. Continua a leggere per pianificare al meglio la tua giornata e non farti cogliere impreparato dalle condizioni meteo.

Previsioni dettagliate per Rimini

Notte: La notte comincia con un cielo completamente coperto. Le temperature saranno intorno ai 14.32°C, con un'umidità del 64%. Il vento soffierà da sud a una velocità di 3.36 m/s, con raffiche fino a 5.11 m/s. La visibilità sarà buona, ma il cielo nuvoloso dominerà la scena.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, la situazione cambierà con l'arrivo di una pioggia leggera, accompagnata da un aumento dell'umidità al 78%. La temperatura salirà a 15.72°C e il vento aumenterà la sua intensità, raggiungendo i 4.49 m/s da sud-est, con raffiche fino a 7.6 m/s. Si prevede una pioggia di 1.02 mm.

Mattina: La mattina vedrà la continuazione della pioggia leggera, con una temperatura di 16.23°C. L'umidità scenderà leggermente al 75%, mentre il vento soffierà a 5.21 m/s da sud-est, con raffiche fino a 8.29 m/s. La pioggia prevista sarà di 1.1 mm.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, il cielo rimarrà coperto, ma la probabilità di pioggia diminuirà. Le temperature saliranno a 17.85°C, con un'umidità del 71%. Il vento sarà più calmo, soffiando a 1.93 m/s da sud-ovest, con raffiche fino a 6.26 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, si prevede un ritorno della pioggia leggera, con 0.22 mm di precipitazioni. La temperatura sarà di 18.17°C, con un'umidità del 69%. Il vento cambierà direzione, provenendo da ovest, a una velocità di 1.78 m/s e raffiche fino a 4.8 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la pioggia leggera continuerà, con 0.25 mm di precipitazioni attese. La temperatura rimarrà stabile a 18.21°C e l'umidità salirà al 72%. Il vento sarà molto leggero, provenendo da sud-est a 0.25 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e una leggera pioggia persisterà, con 0.1 mm di precipitazioni. La temperatura scenderà a 15.88°C, con un'umidità dell'83%. Il vento soffierà da ovest a 1.42 m/s.

Sera: La sera si concluderà con una leggera pioggia, con 0.21 mm di precipitazioni. Le temperature diminuiranno ulteriormente a 14.3°C, con un'umidità del 91%. Il vento soffierà da nord-ovest a 3.3 m/s, con raffiche fino a 3.79 m/s.

Riepilogo delle previsioni per Rimini

In sintesi, la giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con piogge leggere che si alterneranno nel corso della giornata. Le temperature varieranno tra i 14.3°C e i 18.21°C, mentre l'umidità sarà piuttosto elevata. Il vento cambierà direzione più volte, mantenendo una velocità generalmente moderata. Sarà importante avere con sé un ombrello e prepararsi a cambiamenti del tempo durante la giornata.

Previsioni meteo 21 ottobre 2025

00:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +14.3° (perc. +13.5°)
Precip. -
Vento 3.4 S (max 5.1)
Umidità 64%
03:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +15.7° (perc. +15.4°)
Precip. 1.02mm (prob. 100%)
Vento 4.5 S (max 7.6)
Umidità 78%
06:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +16.2° (perc. +15.9°)
Precip. 1.1mm (prob. 100%)
Vento 5.2 SE (max 8.3)
Umidità 75%
09:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +17.9° (perc. +17.5°)
Precip. -
Vento 1.9 SO (max 6.3)
Umidità 71%
12:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +18.2° (perc. +17.8°)
Precip. 0.22mm (prob. 22%)
Vento 1.8 O (max 4.8)
Umidità 69%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +18.2° (perc. +18.0°)
Precip. 0.25mm (prob. 29%)
Vento 0.3 S (max 3.1)
Umidità 72%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +15.9° (perc. +15.7°)
Precip. 0.1mm (prob. 20%)
Vento 1.4 O (max 1.7)
Umidità 83%
21:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +14.3° (perc. +14.2°)
Precip. 0.21mm (prob. 31%)
Vento 3.3 NO (max 3.8)
Umidità 91%
24:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +13.7° (perc. +13.5°)
Precip. -
Vento 2.6 O (max 3.1)
Umidità 91%
