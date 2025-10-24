Aggiornamenti Meteo Rimini | Novità per il 25 ottobre 2025 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 25 ottobre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini, la vivace località balneare della Riviera Romagnola, si prepara a un giorno caratterizzato da una varietà di condizioni meteorologiche. Che siate residenti o visitatori, è sempre utile sapere cosa aspettarsi dal tempo per organizzare al meglio la giornata. Continuate a leggere per scoprire il dettaglio delle previsioni meteo per domani, 25 ottobre 2025.

Le previsioni ora per ora

Notte: La giornata inizierà con temperature di circa 15.55°C. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una copertura del 50%. Il vento soffierà da sud-ovest a una velocità di 5.17 m/s, con raffiche che potrebbero raggiungere i 10.65 m/s. L'umidità si attesterà intorno al 62% e la pressione atmosferica sarà di 1010 hPa, garantendo una buona visibilità.

Prima mattina: Intorno alle 03:00, la temperatura salirà leggermente a 16.95°C. Ci saranno possibilità di piogge leggere (0.23 mm di precipitazioni), con una probabilità del 22%. Il cielo sarà quasi totalmente coperto, con il 95% di nuvolosità. Il vento aumenterà la sua velocità a 5.84 m/s.

Mattina: Alle 06:00, la temperatura si manterrà stabile a 16.98°C. La probabilità di pioggia aumenterà al 31%, con 0.28 mm di precipitazioni previste. Il vento diminuirà leggermente a 4.63 m/s, mantenendo una direzione da ovest-sud-ovest.

Mezza mattinata: Verso le 09:00, il termometro segnerà 17.66°C. Il cielo sarà prevalentemente coperto, con l'87% di nuvolosità. Il vento sarà ancora presente ma meno intenso, con una velocità di 3.91 m/s.

Mezzogiorno: All'ora di pranzo, la temperatura raggiungerà il suo picco a 19.99°C. Ci sono possibilità di pioggia leggera (0.36 mm) con un 37% di probabilità. Il vento soffierà a 10.02 m/s, quindi preparatevi a una brezza sostenuta.

Primo pomeriggio: Alle 15:00, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con una temperatura di 19.64°C. Il cielo sarà ancora coperto al 90%, ma non sono previste precipitazioni. Il vento calerà a 5.99 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:00, la temperatura scenderà a 18.22°C. Il cielo rimarrà coperto al 95%, e il vento soffierà a una velocità di 5.28 m/s, mantenendo una direzione da ovest.

Sera: Infine, la serata vedrà una riduzione della temperatura a 17.3°C. Il cielo sarà quasi completamente coperto al 99%, ma senza precipitazioni previste. Il vento sarà più debole, con una velocità di 2.65 m/s.

Il riepilogo della giornata

Nel complesso, la giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da temperature miti, oscillanti tra i 15.55°C e i 19.99°C. Il cielo sarà prevalentemente coperto, con momenti di pioggia leggera durante la prima parte della giornata. Il vento, proveniente principalmente da ovest-sud-ovest, avrà una velocità variabile, raggiungendo picchi di 10.02 m/s nel pomeriggio. Nonostante le nuvole e le piogge leggere, la visibilità rimarrà generalmente buona per tutto il giorno. In sintesi, sarà una giornata tipicamente autunnale, con condizioni meteorologiche variabili che richiedono una certa flessibilità nei programmi all'aperto.