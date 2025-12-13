Aggiornamenti Meteo Rimini | Previsioni per il 14 dicembre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 14 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini si prepara a vivere una giornata di metà dicembre all'insegna del bel tempo. Le previsioni meteo per domani lasciano intendere una giornata serena, ma con temperature tipiche del periodo invernale. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa ci aspetta per ogni fascia oraria.

Previsioni dettagliate per ogni fascia oraria

Notte: Le ore notturne vedranno un cielo completamente sereno con una temperatura di 9.16°C. L'umidità si attesterà al 70%, mentre il vento soffierà leggero da ovest con una velocità di 1.27 m/s. La pressione atmosferica sarà di 1027 hPa, con visibilità perfetta fino a 10 km.

Prima mattina: All'alba, le temperature scenderanno leggermente a 8.57°C. L'umidità aumenterà leggermente al 71%, mentre il vento continuerà a soffiare da ovest con una velocità di 1.42 m/s. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno.

Mattina: Le prime luci del giorno porteranno una temperatura di 8.18°C con un'umidità del 69%. Il vento, sempre da ovest, sarà ancora più lieve a 1.24 m/s. Il cielo continuerà a rimanere sgombro da nuvole, promettendo una mattinata luminosa.

Mezza mattinata: Con l'avanzare della mattinata, la temperatura salirà a 10.06°C. L'umidità scenderà al 62% e il vento cambierà direzione, provenendo da nord-ovest a 0.72 m/s. Il cielo sarà ancora una volta sereno, regalando una splendida giornata.

Mezzogiorno: A metà giornata, il termometro segnerà 11.78°C. L'umidità si ridurrà ulteriormente al 58%, con venti leggeri da nord a 1.09 m/s. Le condizioni meteorologiche rimarranno ottimali, con solo un accenno di nuvolosità al 1%.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura si stabilizzerà intorno ai 10.53°C. L'umidità aumenterà leggermente al 67%, e il vento soffierà da nord-est a 1.25 m/s. Il cielo continuerà ad essere prevalentemente sereno, con nuvolosità sparsa al 5%.

Tardo pomeriggio: Con il calare della sera, la temperatura scenderà a 9.46°C. L'umidità salirà al 71%, mentre il vento cambierà direzione, spirando da sud-ovest a 0.79 m/s. Il cielo rimarrà chiaro, con visibilità ancora ottimale.

Sera: Le condizioni serali vedranno la temperatura assestarsi a 9.05°C. L'umidità sarà al 70% e il vento soffierà da sud-ovest a 1.12 m/s. Anche la serata si preannuncia serena, con un cielo limpido che accompagnerà la fine della giornata.

Riepilogo delle previsioni per Rimini

La giornata del 14 dicembre 2025 a Rimini sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature che oscilleranno tra 8°C e 12°C. L'umidità varierà tra il 58% e il 71%, con venti deboli provenienti principalmente da ovest e nord. Non sono previste precipitazioni, e la visibilità si manterrà ottimale per l'intera giornata. In sintesi, sarà una giornata ideale per chi desidera godere di un po' di sole invernale, con condizioni meteorologiche perfette per attività all'aperto.