Aggiornamenti Meteo Rimini | Previsioni per il 15 novembre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 15 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La città di Rimini si prepara a vivere una giornata di metà novembre con condizioni meteorologiche che, pur non presentando eventi estremi, porteranno un mix di cieli nuvolosi e schiarite. Con l'autunno ormai inoltrato, le temperature si manterranno miti per il periodo, mentre l'assenza di precipitazioni renderà la giornata particolarmente adatta per attività all'aperto. Scopriamo nel dettaglio cosa ci riserva il meteo per domani, 15 novembre 2025.

Previsioni dettagliate per la giornata del 15 novembre 2025

Notte: La giornata inizia sotto un cielo coperto, con la temperatura che si attesta intorno agli 11.4°C. L'umidità è piuttosto elevata, al 76%, mentre il vento soffia dolcemente da sud-ovest a 2.32 m/s. Non si prevedono precipitazioni, quindi la visibilità resta eccellente.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo rimane coperto con temperature che salgono leggermente a 13.5°C. L'umidità cresce al 77% e il vento si orienta da sud, aumentando lievemente la sua velocità a 2.42 m/s. Anche in questa fascia oraria, le probabilità di pioggia restano nulle.

Mattina: Continuano le condizioni di cielo coperto, ma la temperatura continua a salire, raggiungendo i 14.21°C. L'umidità si mantiene alta al 79%, e il vento, ancora da sud, soffia a 2.57 m/s. La visibilità rimane ottima, rendendo il traffico e le attività all'aperto agevoli.

Mezza mattinata: Con l'arrivo della luce diurna, il cielo resta prevalentemente nuvoloso, ma la temperatura sale a 17.98°C. L'umidità scende al 66% e il vento si rafforza, raggiungendo i 3.32 m/s. Nonostante le nuvole, il clima resta asciutto.

Mezzogiorno: Le nuvole cominciano a diradarsi leggermente, passando a nubi sparse, con temperature che raggiungono i 20.79°C. L'umidità diminuisce ulteriormente al 56%, mentre il vento cambia direzione, provenendo ora da nord-ovest a 1.4 m/s. Anche in questa fase, non sono previste piogge.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il sole inizia a fare capolino tra le nubi sparse, con la temperatura che scende leggermente a 18.38°C. L'umidità risale al 67%, mentre il vento, ora proveniente da est, soffia a 1.94 m/s. La giornata continua a essere asciutta e serena.

Tardo pomeriggio: Con l'approssimarsi della sera, il cielo resta prevalentemente sereno con poche nuvole sparse, e la temperatura si stabilizza intorno ai 16.23°C. L'umidità sale al 74%, e il vento torna a provenire da sud-ovest, con una velocità di 1.65 m/s.

Sera: La giornata si conclude con un cielo che torna a essere parzialmente nuvoloso. La temperatura scende a 15.82°C, mentre l'umidità raggiunge il 77%. Il vento, ora leggermente più forte, soffia da sud a 3.49 m/s, senza compromettere la qualità della serata.

Condizioni generali della giornata

La giornata del 15 novembre 2025 a Rimini sarà caratterizzata da una alternanza di nuvole e schiarite, con temperature miti per il periodo autunnale. Non sono previste precipitazioni, garantendo una buona visibilità e condizioni favorevoli per chi desidera trascorrere del tempo all'aria aperta. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 11.4°C durante la notte e un massimo di 20.79°C a mezzogiorno, mentre i venti, pur variando direzione, si manterranno generalmente deboli. Complessivamente, una giornata ideale per godere delle bellezze di Rimini senza il rischio di pioggia.