Aggiornamenti Meteo Rimini | Previsioni per il 16 luglio 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 16 luglio 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Quando si parla di Rimini, le immagini che vengono subito alla mente sono quelle di spiagge assolate, ombrelloni colorati e un'atmosfera vivace. Tuttavia, il tempo può riservare sorprese, e le previsioni per domani, 16 luglio 2025, sembrano offrire una giornata ricca di variazioni climatiche. Che si tratti di una giornata al mare, una visita culturale o una passeggiata lungo la costa, conoscere le condizioni meteorologiche aiuterà sicuramente a pianificare al meglio le attività. Scopriamo insieme cosa ci aspetta.

Previsioni Dettagliate per la Giornata

Notte: Le ore notturne a Rimini saranno caratterizzate da nubi sparse, con una temperatura di 23.77°C. L'umidità si attesterà intorno al 69%, mentre il vento sarà leggero, provenendo da sud-est a una velocità di 0.49 m/s. La visibilità sarà ottimale, con 10 km di ampiezza.

Prima mattina: All'alba, la temperatura scenderà leggermente a 23.24°C, mantenendo la copertura nuvolosa del 60%. L'umidità resterà costante, ma il vento cambierà direzione, soffierà da ovest a 1.56 m/s.

Mattina: Con l'arrivo del giorno, le temperature saliranno a 25.74°C, e il cielo continuerà a mostrare nubi sparse. La percezione termica sarà leggermente più alta, e il vento da nord-ovest si farà sentire con una velocità di 1.95 m/s.

Mezza mattinata: Verso le 09:00, il termometro segnerà 28.63°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà al 74%. L'umidità scenderà al 52%, garantendo un clima leggermente più secco. La brezza proveniente da nord sarà di 3.07 m/s.

Mezzogiorno: Il picco della giornata vedrà una temperatura di 29.25°C e un cielo con nubi sparse. Il vento, proveniente da nord-est, soffierà più forte a 5.22 m/s, offrendo un po' di sollievo dal caldo percepito di 30.26°C.

Primo pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sarà cielo coperto, con una leggera possibilità di pioggia (2%). La temperatura scenderà a 27.86°C, mentre il vento da nord-est calerà a 3.05 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante le ultime ore del giorno, la temperatura sarà di 26.1°C, con un'umidità del 60% e una copertura nuvolosa persistente. Il vento da nord-est sarà meno presente, soffiando a 1.4 m/s.

Sera: La serata porterà un leggero cambiamento, con una temperatura di 23.64°C e una pioggia leggera prevista, con accumuli di 0.12 mm. Il vento da ovest sarà quasi impercettibile a 0.51 m/s, con una copertura nuvolosa ridotta al 10%.

Conclusioni

In sintesi, la giornata di domani a Rimini promette di essere piuttosto variabile, con un'alternanza di nubi sparse e cielo coperto. Le temperature saranno piacevoli, oscillando tra i 23°C e i 29°C, e una breve pioggia potrebbe rinfrescare la serata. Il vento sarà generalmente debole, ma con qualche raffica più intensa verso mezzogiorno. Si consiglia di tenere a portata di mano un ombrello per la sera e di approfittare delle ore diurne per godere delle bellezze della città.