Aggiornamenti Meteo Rimini | Previsioni per il 25 dicembre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 25 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani a Rimini sarà una giornata che non passerà inosservata. Gli abitanti e i visitatori della città sulla riviera adriatica dovranno prepararsi per un Natale all'insegna di condizioni meteo particolari. Se state pianificando una passeggiata natalizia o un pranzo in riva al mare, è meglio dare un'occhiata alle previsioni dettagliate per la giornata. Scoprirete che il tempo potrebbe influenzare i vostri piani, ma non temete: con un po' di organizzazione, potrete comunque godervi appieno le festività.

Previsioni dettagliate per Rimini il 25 dicembre 2025

Notte: La giornata di Natale a Rimini inizierà con una notte segnata da una pioggia leggera. Le temperature si aggireranno intorno ai 10.89°C, mentre il vento soffierà da sud-est a 4.46 m/s con raffiche fino a 6.39 m/s. L'umidità sarà alta, all'82%, e la visibilità resterà buona.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, la pioggia continuerà a cadere, con un'intensità leggermente aumentata a 1.63 mm. La temperatura scenderà leggermente a 10.57°C, con un vento più sostenuto da est a 11.71 m/s. L'umidità salirà all'87%, mentre la pressione atmosferica aumenterà a 1016 hPa.

Mattina: Con l'arrivo del mattino, le precipitazioni diventeranno più intense, passando a una pioggia moderata di 8.76 mm. La temperatura si manterrà intorno ai 10.17°C, con un vento da est-nord-est a 4.72 m/s. L'umidità toccherà il 90%, e la visibilità sarà ridotta a 5454 metri.

Mezza mattinata: Verso la mezza mattinata, la pioggia moderata continuerà, con un accumulo di 3.67 mm. Le temperature resteranno stabili intorno ai 10.27°C e il vento soffierà a 6.33 m/s da est. L'umidità si assesterà all'87%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1020 hPa.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, si prevedono ancora precipitazioni, anche se in forma di pioggia leggera con 1.72 mm. La temperatura sarà di 10.16°C, con un vento di 5.94 m/s proveniente da est. L'umidità aumenterà leggermente all'89%.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la pioggia leggera continuerà, con un accumulo di 0.42 mm. Le temperature scenderanno a 9.85°C, mentre il vento soffierà a 6.27 m/s da est. L'umidità sarà all'83%, ma la sensazione termica sarà inferiore, intorno ai 6.97°C.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, le precipitazioni diminuiranno ulteriormente, con solo 0.2 mm di pioggia attesa. La temperatura si manterrà sui 9.77°C, e il vento soffierà a 4.61 m/s da nord-est. L'umidità resterà costante all'83%.

Sera: In serata, le condizioni meteo mostreranno un ulteriore miglioramento, con solo 0.17 mm di pioggia prevista. La temperatura sarà di 9.56°C, con un vento leggero da nord-est a 4.16 m/s. L'umidità si assesterà all'82%.

Riepilogo delle previsioni per Rimini

La giornata di Natale a Rimini sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con piogge che varieranno da leggere a moderate lungo l'arco della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 9.56°C e i 10.89°C, mentre il vento proveniente principalmente da est influenzerà la percezione del freddo. L'umidità sarà costantemente elevata, contribuendo a un'atmosfera umida. Nonostante il meteo poco clemente, con un'adeguata preparazione, sarà possibile godere delle festività natalizie in questa città affascinante della riviera adriatica.