Rimini piange Fabio: domani il funerale del giovane creativo caduto a Pennabilli

Stasera il rosario, domani l'addio nella chiesa di San Giuseppe al Porto

Saranno in tanti domani alle 14.30, nella chiesa di San Giuseppe al Porto, per l’ultimo saluto a Fabio Galli, il 36enne riminese morto nella notte tra sabato e domenica durante un’escursione a Pennabilli. Questa sera, alle 20.30, si terrà il rosario nella chiesa del borgo San Giuliano.

Designer e titolare dell’agenzia creativa Dubo, volto noto in città, Fabio era partito sabato mattina per un trekking tra Pennabilli e Carpegna. L’ultimo messaggio ai familiari risale a mezzogiorno. Non vedendolo rientrare, i parenti hanno dato l’allarme nel pomeriggio.

Le ricerche, scattate immediatamente, hanno coinvolto vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri e militari dell’Aeronautica con l’elicottero. Il corpo è stato individuato intorno alle 2.30 grazie al visore termico, in fondo a una scarpata. Fatale, con ogni probabilità, una caduta lungo il sentiero.

Fabio lascia la compagna Carlotta, i genitori e i fratelli Marco e Sara. «Un ragazzo speciale, buono e generoso», il ricordo commosso degli amici.