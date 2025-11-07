Aggiornamenti Meteo Rimini | Previsioni per il 8 novembre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 8 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Mentre ci avviciniamo a un nuovo giorno a Rimini, le condizioni meteorologiche promettono di offrire un'interessante varietà di eventi atmosferici. Dall'inizio della giornata fino a sera, i residenti e i visitatori della città sul mare Adriatico potranno sperimentare un mix di pioggia, nuvole e qualche schiarita. Scopriamo insieme cosa ci riserva il clima per domani, 8 novembre 2025.

Dettaglio delle previsioni orarie

Notte: La giornata inizia con una leggera pioggia che persisterà durante tutta la notte. La temperatura sarà di 10.21°C, con un'umidità dell'82%. Sono previsti 0.35 mm di precipitazioni, mentre il vento soffierà da nord-nord-est a una velocità di 1.47 m/s, con raffiche fino a 2.83 m/s. Il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con una copertura del 60%.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, la pioggia leggera continuerà con un aumento della probabilità di precipitazioni al 69%. La temperatura salirà a 13.05°C, ma la sensazione termica si aggirerà intorno ai 12.55°C. Il vento aumenterà leggermente in intensità, con una velocità di 2.57 m/s e raffiche fino a 4.15 m/s.

Mattina: Con l'alba, la pioggia si farà meno intensa, con 0.19 mm previsti e una probabilità di precipitazioni del 40%. La temperatura sarà di 12.46°C, mentre l'umidità aumenterà all'84%. Il vento cambierà direzione, provenendo da nord-nord-ovest a 2.23 m/s, e il cielo rimarrà coperto al 100%.

Mezza mattinata: Verso metà mattinata, la pioggia cesserà, lasciando spazio a un cielo coperto. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 12.61°C, con una lieve brezza proveniente da ovest-nord-ovest a 2.78 m/s. La visibilità sarà buona, con un'umidità costante all'84%.

Mezzogiorno: All'ora di pranzo, il cielo continuerà ad essere coperto, ma senza precipitazioni. La temperatura salirà a 14.25°C e l'umidità scenderà al 67%, mentre il vento soffierà da nord-nord-ovest a 3.21 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con un cielo prevalentemente nuvoloso. La temperatura si manterrà sui 14.27°C, con un vento debole proveniente da nord a 2.66 m/s. L'umidità si ridurrà leggermente al 65%.

Tardo pomeriggio: Avvicinandosi alla sera, il cielo sarà ancora coperto, ma senza pioggia in vista. La temperatura scenderà a 12.96°C e l'umidità sarà al 70%. Il vento sarà molto debole da nord-ovest a 0.62 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con nubi sparse e una temperatura di 11.89°C. L'umidità aumenterà al 76%, mentre il vento, proveniente da ovest, avrà una velocità di 1.13 m/s. La visibilità continuerà ad essere buona, garantendo una serata tranquilla.

Riepilogo della giornata

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da una partenza umida e piovosa, con piogge leggere durante le prime ore. Tuttavia, la pioggia si diraderà nel corso della mattinata, lasciando il posto a cieli coperti ma senza ulteriori precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i 10.21°C e i 14.27°C, mentre i venti si manterranno generalmente deboli. Nel complesso, sarà una giornata prevalentemente nuvolosa con un miglioramento delle condizioni nel pomeriggio e in serata.