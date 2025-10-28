Aggredisce la compagna alle nozze del fratello: 1 anno e 4 mesi all'uomo

Gelosia e alcol, la violenza al matrimonio

Un 33enne è stato condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione per aver aggredito la compagna durante il matrimonio del fratello e per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, già ai domiciliari, avrebbe colpito la donna per motivi di gelosia, provocandole lesioni guaribili in 10 giorni.

La difesa aveva chiesto la messa alla prova, sostenendo che l’imputato avesse avuto un “black out” dovuto al mix di alcol e psicofarmaci, ma la giudice Ramona Bizzarri ha respinto la richiesta. Dopo il rito abbreviato, la pena è stata ridotta rispetto ai 2 anni e 4 mesi chiesti dal Pm.

L’imputato ha dichiarato di essere pentito e che la relazione con la compagna era continuata dopo i fatti. Resta aperto un altro procedimento per maltrattamenti, nato da una successiva denuncia della donna.