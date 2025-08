Aggredisce la compagna con lo smartphone: scatta il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico

Misura cautelare per un 40enne arrestato a Riccione dopo aver colpito al volto la compagna

Non potrà più avvicinarsi alla sua compagna e dovrà indossare il braccialetto elettronico per monitorare i suoi spostamenti. È questa la decisione presa ieri mattina dal giudice Elisa Giallombardo durante l’udienza per direttissima, a seguito della convalida dell’arresto di un uomo di 40 anni.



L'episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sul lungomare di Riccione, dove il 40enne, al culmine di un litigio, ha aggredito la donna colpendola al volto con il cellulare che stringeva in mano. La vittima ha riportato una ferita al naso giudicata guaribile in cinque giorni.



Difeso in aula dall’avvocata Gabriella Giuliani, l'uomo dovrà ora rispettare le misure cautelari imposte dal tribunale, tra cui il divieto di avvicinamento alla persona offesa, per garantire la sua incolumità.