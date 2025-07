Aggredito al parco perché faceva rumore: 11enne preso per il collo da un uomo

Durante una festa di compleanno, un 50enne ha assalito un bambino davanti a genitori e coetanei. La madre ha sporto denuncia

Durante una festa di compleanno in un parco pubblico di Rimini, un uomo di circa 50 anni ha aggredito un bambino di 11 anni, afferrandolo per il collo e sollevandolo da terra, lamentando il rumore provocato dai ragazzini. L’episodio, avvenuto a fine giugno davanti ad altri bambini e genitori, è stato interrotto grazie all’intervento di un ragazzo più grande che ha messo in fuga l’aggressore. La madre, presente al momento dei fatti, ha sporto denuncia alla polizia e si è affidata all’avvocato Paolo Ghiselli per ottenere giustizia. La polizia sta svolgendo accertamenti per identificare l’uomo, attualmente irreperibile.