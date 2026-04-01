Aggressioni su siti di incontri: slitta a settembre l’udienza per la banda delle rapine

Rapine a sfondo omofobo tra Rimini e Forlì

Udienza preliminare rinviata a settembre per cinque giovani, tra i 22 e i 28 anni, accusati di rapine e aggressioni ai danni di uomini contattati su siti di incontri gay tra l’estate e novembre 2024 tra Rimini e Forlì-Cesena. La decisione è stata presa dal gup Raffaella Ceccarelli in attesa della pronuncia della Cassazione su un filone parallelo dell’inchiesta.

Quattro imputati risultano già condannati in primo e secondo grado per episodi avvenuti nel Forlivese e attendono ora il giudizio definitivo. Il quinto è coinvolto nel procedimento riminese.

Secondo le indagini, le vittime venivano attirate con falsi appuntamenti in zone isolate, aggredite, minacciate anche con armi e costrette a consegnare denaro e a effettuare prelievi e bonifici.

Tre gli episodi contestati nel Riminese. Le indagini sono partite dalla denuncia di una vittima e hanno portato all’arresto dei presunti responsabili grazie anche alle immagini di videosorveglianza.

A settembre il giudice deciderà sui riti alternativi richiesti dalle difese.