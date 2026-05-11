Incidente in via Pascoli: mamma e bimbo di 6 anni travolti da un’auto

Trasportati d'urgenza all'ospedale 'Bufalini' di Cesena

Momenti di grande apprensione nella prima serata di lunedì in via Pascoli, all'angolo con via Bacelli, dove una mamma e il suo bambino di sei anni sono stati investiti da un'automobile mentre attraversavano la strada.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava camminando a piedi mentre il piccolo la seguiva in bicicletta, entrambi in direzione Riccione. Una giovane alla guida di una Volkswagen Tiguan non si sarebbe accorta della loro presenza, travolgendoli e facendoli finire sul cofano del veicolo.

Nell'impatto, madre e figlio hanno riportato diverse fratture. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 con l'automedica al seguito: entrambi i feriti sono stati trasportati all'ospedale Bufalini di Cesena per le cure del caso. La polizia locale è giunta sul luogo dell'incidente per effettuare tutti i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica.

Le condizioni dei feriti sono in corso di valutazione da parte dei medici del Bufalini.