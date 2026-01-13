Agguato lampo dopo Rimini-Cento, tensione fuori dal Flaminio

Tentativo di assalto ai pullman dei tifosi ospiti: intervento immediato della polizia, nessun ferito

Un breve tentativo di agguato, durato pochi istanti e senza conseguenze, ha segnato il dopo gara della sfida di basket tra Dole Rimini e Sella Cento al Flaminio domenica sera.

L’episodio sarebbe avvenuto in serata, al termine dell’incontro vinto dai riminesi.

A essere coinvolti, come riporta il Resto del Carlino, sarebbero stati due pullman dei tifosi ospiti, con circa cento persone a bordo tra ultras, dirigenti e famiglie.

Secondo le prime ricostruzioni, una decina di tifosi locali avrebbe cercato di avvicinarsi ai mezzi.

I pullman erano però scortati dalla polizia, lungo un tratto di strada chiuso al traffico in via Abruzzo.

L’intervento immediato delle forze dell’ordine ha bloccato sul nascere l’azione. I tifosi di Cento sono stati quindi accompagnati fino al casello autostradale.

Non si registrano feriti né danni; alcuni responsabili sarebbero già stati identificati.