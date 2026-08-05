Agosto è il tempo dell'alba a Rimini: tra eFoil, alba in Sup, musica e passeggiate culturali

Ecco alcune delle proposte da vivere a Rimini prima del sorgere del sole

Agosto è il mese ideale di quel tempo sospeso in cui siamo tutti più veri, più desiderosi di farci sorprendere. È il mese ideale dell'alba. E sono sempre più diffuse le proposte da vivere al sorgere del sole, in un orario raro, in cui ancora tutto può succedere, e che sembra conquistare sempre di più il pubblico. Ecco alcune delle proposte che animano il litorale riminese nelle prime ore del giorno.

eFoil all'alba e al tramonto

A Rimini è possibile vivere il sorgere del sole in un modo del tutto nuovo: volare sull'acqua con l'eFoil, la tavola da surf elettrica dotata di un'ala idrodinamica che consente di sollevarsi sopra la superficie del mare grazie a un motore silenzioso e potente. Le condizioni del mare nelle prime ore del mattino sono ideali per avvicinarsi a questa disciplina, che unisce tecnologia, sostenibilità e un punto di vista inedito sulla Riviera. Accanto all'eFoil trovano spazio anche il wing foil, il windfoil e numerose altre attività acquatiche organizzate dagli operatori del territorio, a conferma di come Rimini si stia affermando come una delle destinazioni di riferimento per gli sport outdoor e le nuove esperienze sul mare. Le lezioni, individuali o di coppia, sono condotte da istruttori brevettati con attrezzatura premium: bastano pochi minuti per imparare i primi movimenti e vivere una sensazione di libertà che, raccontano gli operatori, resta impossibile da descrivere a chi non l'ha ancora provata. L'appuntamento con l'eFoil, il foil a zero emissioni, è a San Giuliano Mare, nella Baia di Rimini, con proposte anche al tramonto.

Bagno 89 – Alba in SUP

Un'esperienza suggestiva per ammirare il sorgere del sole direttamente dal mare, a bordo di una tavola da SUP, seguita da una colazione in acqua. Partita a inizio estate, l'iniziativa del noleggiatore nautico Forever Boat (bagno 89) ha già coinvolto oltre 150 persone tra adulti e bambini. Le 25 tavole a disposizione permettono di vivere un'esperienza di gruppo della durata di circa due ore, accompagnata da tre o quattro istruttori: si attende il sorgere del sole, si scatta la foto di gruppo e si condivide una colazione con bomboloni e succo di frutta, prima di provare il SUP, la canoa o il pedalò. L'iniziativa è attiva ogni sabato e domenica su prenotazione (20 euro), con giornate aggiuntive durante la settimana di Ferragosto. Maggiori informazioni sul profilo Instagram Forever Boat.

Chiringuito 100 – "Bagno Sonoro: l'alba con l'arpa"

Nelle giornate del 13, 19 e 26 agosto, il suono dell'arpa accompagnerà il sorgere del sole, creando un'atmosfera magica e rilassante, seguita da una colazione a buffet per tutti i partecipanti. Sempre presso il Chiringuito Ciento Ciento, un ciclo di sette appuntamenti propone un percorso sensoriale per rigenerare mente e corpo alle prime luci del giorno: meditazione e bagno sonoro a piedi nudi sulla sabbia, lasciandosi guidare dai ritmi della natura. Gli incontri sono condotti da Melissa Buccella, fondatrice di Spazio Sacro Academy, e uniscono i benefici dell'aeroterapia marina e del risveglio muscolare a un percorso di armonizzazione attraverso canti antichi, campane tibetane e arpe accordate fino a 432 Hz, pensato per favorire il benessere psicofisico e ridurre lo stress. È sufficiente portare un tappetino o un asciugamano.

Bagno 105 – Musica all'alba

Un risveglio speciale in riva al mare, accompagnato dalla musica e dai colori delle prime ore del mattino.

Bagni Ricci di Mare 141-142-143 – "Albastanza"

Ogni domenica, a partire dalle ore 5.00, un format che unisce l'attesa dell'alba al racconto dei grandi cantautori italiani. Dopo l'ascolto e la narrazione, la mattinata prosegue con un'attività di risveglio muscolare sulle note degli artisti protagonisti, per concludersi con una ricca colazione in spiaggia.

Bagno Tiki 26 – Sport all'alba e al tramonto

Oltre alle attività che si svolgono regolarmente durante tutto l'anno, il Bagno 26 propone appuntamenti dedicati alle prime (o alle ultime) luci del giorno: Sunrise Flow, ogni giovedì alle ore 6.30; Sunset Flow, ogni lunedì alle ore 19.30; Walk on the Beach, camminata guidata dal team di Elen Souza (60 minuti di camminata ed esercizi fisici), la domenica alle ore 7.00 e il mercoledì alle ore 19.15. Partenza dal Bagno Tiki 26, Rimini.

"L'Alba racconta" – Passeggiata culturale al sorgere del sole

Martedì 25 agosto 2026, ritrovo in piazzale Boscovich al Porto (presso il monumento con l'ancora), Rimini Marina Centro. Una visita guidata inconsueta nella zona di Marina Centro, curata da Discover Rimini, per scoprire la città con una luce affascinante e magica, dal lato identitario del suo rapporto con il mare. Il percorso prende avvio con il sorgere del sole osservato dalla "palata" del porto, luogo caro ai riminesi, per proseguire poi con una passeggiata sulla battigia tra i villini e lo skyline della Riviera, fino a raggiungere uno dei luoghi più prestigiosi dell'ospitalità cittadina: il Grand Hotel, edificato nel 1908 e dichiarato monumento nazionale. La visita è condotta da Michela Cesarini, storica dell'arte e guida abilitata. Il ritrovo sarà alle ore 5.55 in piazzale Boscovich, mentre la partenza alle ore 6.00.

l Parco del Mare all'alba

E c'è infine un altro protagonista del risveglio delle mattine estive: il Parco del Mare. La grande trasformazione urbana del lungomare riminese si rivela forse nel suo momento più bello proprio all'alba, quando i percorsi ciclopedonali, le aree fitness, gli spazi dedicati allo sport e al relax diventano una grande palestra a cielo aperto immersa nella luce del mattino a temperature ancora sopportabili. È il luogo ideale per correre, camminare, pedalare o semplicemente fermarsi a osservare il sole che emerge dall'Adriatico, in un paesaggio che racconta il nuovo volto della città, sempre più orientato al benessere, alla sostenibilità e alla qualità della vita.