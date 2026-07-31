Agosto nei parchi della Riviera: Oltremare e Aquafan si accendono con eventi e ospiti

DinsiemE, Cioffi, Welo, Angie e le emozionanti Notti coi Delfini: il calendario degli eventi anima i due parchi di Riccione

Agosto è ormai arrivato in Riviera romagnola con bel tempo e temperature altissime. Gli italiani ma anche moltissimi stranieri, provenienti da tutto il Nord e Est Europa, stanno scegliendo come tappa fissa, durante la vacanza, i parchi divertimento Costa Edutainament. Sulla collina di Riccione i parchi Oltremare 2.0 e Aquafan stanno registrando ottime presenze e anche per agosto hanno in programma un bel calendario di eventi e ospiti.

Il programma di eventi a Oltremare

Grande festa in agosto a Oltremare 2.0: su prenotazione, ogni martedì (fino al 25 agosto), sono in programma le Notti coi Delfini, per trascorrere una notte indimenticabile accanto ai delfini. Un'esperienza che unisce emozione e divertimento mettendo sempre al centro il rispetto per la natura, l'importanza cruciale della biodiversità e della sostenibilità ambientale. Tutti i martedì dalle ore 21, si parte con la visita in compagnia di guide esperte, per un tour notturno alla luce delle torce. Alle 23:30 tutti pronti per addormentarsi in compagnia della grande famiglia di tursiopi. E il mattino un indimenticabile buongiorno in compagnia dei delfini, seguito da una piccola colazione per tutti i partecipanti. La prenotazione è obbligatoria (le Notti si attivano al raggiungimento di minimo 15 partecipanti), al numero 0541.4271.



Venerdì 7 Agosto tornano poi i Dinsieme, la coppia di kid star con milioni di fan. L’appuntamento è alle 11.30 in Dolphins World con un momento di puro divertimento nella laguna dei delfini, insieme anche alla mascotte Ulisse. Sarà qui che gli ospiti balleranno e canteranno con le grandi hit di Erick e Dominick. Per tutti i ‘dinsiemini’ l'esperienza non finisce qui: alle 13.30 tutti a Oltremare Theatre per incontrare da vicino i due creator per autografi e selfie. L'evento è compreso nel biglietto d'ingresso al parco. Un'occasione unica non solo per incontrare gli idoli del web ma anche per vivere le novità 2026 di Oltremare dedicate all’evoluzione dell’uomo e del Pianeta (Genesis, Planet Theatre, Village, Sapiens), la misteriosa grotta di Speleos, incontrare delfini, rapaci, pappagalli e conoscere i progetti di ricerca e conservazione. Spazio poi al MegaGame Land, l’attrazione dei DinsiemE tutta dedicata al loro mondo.

Aquafan: gli eventi

Ad agosto il calendario di eventi di Aquafan prosegue invece con il festival Maxibon Music Wave: tutti i martedì pomeriggio in Piscina Onde (fino al 18 agosto) e una line-up di artisti di rilievo. Martedì 4 agosto arriva Cioffi: giovane cantautore pop, amato moltissimo anche dal web, che porterà sul palco le sue grandi hit e l’ultimo tormentone estivo ‘Carmela’. L’11 agosto sarà la volta di Welo, cantante urban conosciuto dal grande pubblico per il jingle ufficiale del Festival di Sanremo (ispirato al suo singolo ‘Emigrato’) e autore di ‘Notte Poetica’ con Anna Tatangelo. Ultima tappa del festival, il 18 Agosto con uno dei volti più amati dell’ultima edizione di Amici: Angie. La giovane cantautrice ha conquistato durante il programma di Maria De Filippi, il Premio delle radio. Ha iniziato la sua carriera da bambina partecipando a ‘Ti lascio una canzone’ e si è fatta notare sui social e per il suo inedito ‘Poco poco’.

Due nuovi giovedì speciali The Long Sunset attendono il grande pubblico da mattina a sera: 6 e 20 agosto. Con l'apertura prolungata del parco dalle 10:00 alle 23:00 (scivoli fino alle 22:30), animazioni diffuse e pool party in Piscina Onde alle 17, nelle due giornate sono previsti anche due appuntamenti particolari in Walky Cup con il format WalkyFan (alle 19:00).



Il 6 agosto il Blue Rock di Aquafan ospiterà Let's Dj - Road to Lucca Comics & Games, la DJ battle realizzata da AlphaTheta e MediaWorld, dedicata alla nuova generazione di Dj. Sedici i partecipanti che si sfideranno dal vivo davanti a una giuria di professionisti del settore, per conquistare un posto nella finalissima in programma a Lucca Comics & Games 2026. Tra loro anche il dj e producer Rudeejay che sarà il protagonista in Piscina Onde dopo cena, per il party serale. Per gli 8 migliori dj selezionati all’Aquafan, l'accesso alla finalissima di Lucca Comics & Games 2026.