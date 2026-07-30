Rimini Calcio, torna il centrocampista Luca Carnesecchi. Briolini nuovo addetto stampa

Vinse l'Eccellenza 2016-2017 con la maglia a scacchi

Nella giornata di oggi altri giocatori firmeranno il contratto con il nuovo Rimini Calcio. Nella lista che in questi giorni abbiamo aggiornato va inserito oggi il nome di Luca Carnesecchi, classe 1995. Tuttocampista di qualità, esperienza e sostanza, può ricoprire vari ruoli in mezzo al campo, dal play basso alla mezzala e sarà un rinforzo importante per le rotazioni di mister Gadda. Si tratta di un ritorno: vinse il campionato di Eccellenza con il Rimini nella stagione 2016-2017.

Cresciuto nei settori giovanili di Rimini e Cesena, il nuovo acquisto biancorosso proviene dal Tropical Coriano e nella stagione precedente ha giocato nell’Urbania (Eccellenza Marche).



Carnesecchi vanta una solida esperienza tra Eccellenza e Serie D. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Romagna Centro, Imolese, San Marino, Marignanese, Urbino e Riccione con cui ha conquistato uno dei suoi quattro trionfi nel campionato di Eccellenza (gli altri ottenuti con Romagna Centro, Rimini e Marignanese).

Intanto la società ha nominato il nuovo addetto stampa: è Matteo Briolini. La preparazione atletica della squadra prenderà il via sabato 1° agosto, alle 17, allo stadio Romeo Neri.