Ai, finanza e cybersecurity: la rivoluzione parte da Rimini con Open

Grande partecipazione all’evento di Cat Confcommercio

Tanta curiosità e partecipazione attiva per “Open - Pensa, cambia, innova”, l’evento promosso da CAT Confcommercio Rimini nell’ambito del progetto SpinER - Sportello Innovazione Emilia Romagna, con il patrocinio della Provincia di Rimini, che si è svolto questa mattina all’Eco Area Better Living. Un format orientato al confronto e all’operatività, che ha coinvolto imprese, professionisti e aspiranti imprenditori sui temi chiave della trasformazione digitale.

Dopo i saluti istituzionali del presidente di Confcommercio Rimini Giammaria Zanzini, della vicepresidente della Provincia Daniela De Leonardis e del coordinatore del Laboratorio di ricerca CIRI FRAME del Tecnopolo di Rimini, Fabrizio Passarini, è stato Marco Leoni a introdurre i lavori per SpinER.

Al centro della mattinata l’intelligenza artificiale, con gli interventi di Massimo Gabellini e Patrick Guidetti, che hanno illustrato applicazioni concrete per le imprese e nuovi scenari legati alla GEO (Generative Engine Optimization), destinata a incidere sempre più sulle strategie digitali.

Sul fronte economico, Simone Ottone e Francesco Gori hanno approfondito le opportunità di accesso alla finanza per l’innovazione, tra strumenti garantiti, agevolazioni e contributi a fondo perduto, senza lesinare esempi concreti e curiosità.

C’è stata anche una sessione di open innovation guidata da Stefano Casalboni, momento partecipativo in cui i presenti hanno lavorato su idee e possibili applicazioni concrete.

Spazio poi alla sicurezza informatica con Francesco Amato, che ha richiamato l’attenzione sui rischi legati a cybersecurity e privacy, elementi centrali nella gestione aziendale.

Nel corso dell’evento, Enegan ha consegnato il riconoscimento per “Sostenibilità e innovazione aziendale” a Paolo Raffaelli, titolare delle gelaterie 3BIS, premiato per il percorso di innovazione e internazionalizzazione con le recenti aperture a Londra, prima del momento conviviale conclusivo dedicato al networking.

L’iniziativa rappresenta il primo passo di un percorso più ampio che proseguirà con incontri formativi dedicati che si svolgeranno nel mese di maggio. Già fissate le date dei seminari verticali con i relatori, aperti a tutti e gratuiti per gli associati Confcommercio Rimini, durante i quali approfondiranno i singoli aspetti (per iscrizioni: www.confcommerciorimini.it).

“Siamo molto soddisfatti della risposta registrata - commenta il presidente di Confcommercio Rimini, Giammaria Zanzini -. L’intelligenza artificiale e, più in generale, l’innovazione digitale stanno già cambiando il modo di fare impresa e, se utilizzate con consapevolezza, possono diventare strumenti fondamentali per migliorare efficienza, comunicazione e competitività. Questa iniziativa rappresenta il primo passo di un percorso più ampio che proseguirà con incontri formativi dedicati, con l’obiettivo di essere al fianco di chi fa impresa e di chi vuole diventare imprenditore, dotandoli di strumenti concreti per stare al passo e vincere le sfide”.