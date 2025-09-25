Aido: Rimini tra le province emiliano-romagnole con meno consensi per la donazione

Solo il 60,7% dei cittadini ha espresso il proprio Sì in Comune, sotto la media regionale

Si avvicina la Giornata nazionale del Sì alla donazione 2025, in programma, come ogni anno nell’ultimo fine settimana di settembre, sabato 27 e domenica 28. In tutta Italia ed anche nel nostro territorio i volontari di AIDO saranno presenti nelle piazze con stand informativi e iniziative di ogni tipo finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del Sì alla donazione di organi, tessuti e cellule. Migliaia gli appuntamenti previsti: infopoint, convegni, spettacoli, eventi sportivi, mostre, momenti di preghiera e tanto altro ancora.

“Promuoviamo la cultura del dono con un messaggio forte in tutta Italia”

“Anche quest’anno AIDO scende in piazza in tutta Italia, con migliaia di volontari, per promuovere la cultura del dono e il Sì alle donazioni di organi, tessuti e cellule a fini di trapianto”, affermano da AIDO che sottolineano: “Il 2024 è stato un anno eccezionale per numero di donazioni e trapianti, trainato, probabilmente, anche dalle celebrazioni del cinquantesimo della nostra associazione. Il 2025 si sta confermando anche se su dati più bassi: dobbiamo continuare a lavorare con entusiasmo affinché sempre più persone possano ricevere il trapianto, che per loro è l’ultima possibilità di cura. La lista d’attesa è di 8 mila persone in tutta Italia e noi vorremmo che nessuna dovesse mancare in attesa dell’organo necessario. Sì, dunque, alla donazione, che è un atto di coraggio, di speranza e di vita. Promuoviamo la cultura del dono con un messaggio forte in tutta Italia”.

“Passa il Sì”: la nuova campagna social

Proprio per rilanciare forte questo messaggio, non solo nelle piazze fisiche, tra la gente, ma anche nella grande comunità virtuale che AIDO da tempo raccoglie in rete, quest’anno in occasione della Giornata nazionale del Sì alla donazione è stata avviata, in questi giorni, la nuova, speciale campagna informativa sui social network “Passa il sì, accendi la vita”. L’invito è di girare e condividere, per la pubblicazione, dei brevi video in cui le persone si passano di mano in mano un cartello con scritto “Sì”, così da creare una catena umana che tramanda il messaggio, per portarlo a tutti, senza distinzione. Ognuno può partecipare alla call.

- In Italia al 24/09/2025 risultano 1.506.664 iscritti all’Aido di cui 182.910 in Emilia-Romagna (7539 in Provincia di Rimini)

- I consensi registrati presso i Comuni sono in Italia 14.830.260 (66,6% - Media ER 70,40% - RN 66,1%)

- Le opposizioni invece 7.430.326 (33,4% - Media ER 29,6% RN 33,9%)

Rimini è il Capoluogo emilianoromagnolo meno virtuoso in termini di consensi dichiarati in Comune al 60,7% rispetto al 76,2% di Cesena, Ravenna 73,9%,Ferrara 73,7%, Bologna 72,2%, Forlì 70,8%, Piacenza 70,6% e poi gli altri.