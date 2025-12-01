Airbus, quasi completato l’aggiornamento software sugli A320: meno di 100 aerei ancora da modificare

Interferenze delle radiazioni solari sui sistemi di controllo: aggiornata la “stragrande maggioranza” dei 6.000 aeromobili interessati

Airbus ha annunciato di aver completato l’aggiornamento software sulla quasi totalità dei circa 6.000 aerei della famiglia A320 coinvolti in un recente problema legato a possibili interferenze delle radiazioni solari sui sistemi di controllo. Secondo quanto dichiarato dal costruttore europeo, la “stragrande maggioranza” degli aeromobili ha già ricevuto le necessarie modifiche.

Restano da aggiornare meno di 100 aerei, per i quali Airbus sta lavorando a stretto contatto con le compagnie aeree clienti, con l’obiettivo di completare gli interventi e consentire il ritorno in servizio dei velivoli ancora fermi.

In una nota ufficiale, Airbus ha espresso le proprie scuse per le difficoltà e i ritardi che l’evento ha potuto causare a passeggeri e vettori, ribadendo l’impegno a garantire la piena sicurezza e affidabilità della flotta A320.