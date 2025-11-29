Airbus sospende i voli degli A320: richiamo di 6.000 aeromobili per un bug critico

Un problema di software, e forse anche di radiazioni solari, manda a terra oltre la metà della flotta globale

European Union Aviation Safety Agency (EASA) e Federal Aviation Administration (FAA) hanno chiesto a tutte le compagnie che impiegano aerei della famiglia A320 di fermarne immediatamente il volo: ~6.000 aeromobili — oltre la metà della flotta globale — devono essere sottoposti a un aggiornamento urgente.

Il provvedimento è stato adottato dopo un incidente di fine ottobre su un volo della compagnia JetBlue Airways, durante il quale un A320 ha subito una perdita di quota “improvvisa e non comandata”, scatenando un atterraggio d’emergenza. Indagini preliminari attribuiscono il problema a un difetto del software di controllo di volo (computer ELAC), vulnerabile — in caso di radiazione solare intensa — a corruzione dei dati vitali.

Per circa 5.000 dei velivoli interessati, l'intervento consiste in un semplice rollback software — un’operazione che richiede generalmente 2-3 ore e può essere effettuata durante le normali operazioni di manutenzione a terra. Altri ~900 aerei, invece, richiedono la sostituzione dell’hardware, un processo più complesso che potrebbe richiedere giorni o settimane.

L’effetto immediato del richiamo si è tradotto in ritardi e cancellazioni di voli in tutto il mondo — da Europa e Stati Uniti fino a Asia e America Latina — mentre le compagnie aeree lavorano intensamente per reinstallare il software sicuro e verificare ogni singolo velivolo.

Lo stop dimostra come anche i sistemi moderni di controllo del volo — considerati altamente affidabili — possano essere vulnerabili a fenomeni esterni come le radiazioni solari, ricordando quanto sia cruciale la manutenzione continua e la vigilanza sui software di bordo.