AirPods e calzino per nascondere la droga: fermato a Riccione

Durante la perquisizione sono stati sequestrati oltre 200 grammi di cocaina, un bilancino e materiale per il confezionamento

Cocaina nella custodia delle cuffie e nel calzino: i Carabinieri di Riccione hanno arrestato un 24enne cittadino albanese. Il giovane, disoccupato e attualmente domiciliato in un hotel a Riccione, è stato trovato in possesso di stupefacente e denaro.

Deve rispondere dell'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il ragazzo stava spingendo una bicicletta al confine tra Riccione e Miramare quando ha notato i Carabinieri. Ha immediatamente interrotto la videochiamata che stava facendo cambiando rapidamente direzione. I militari lo hanno fermato per un controllo, durante il quale continuava a ricevere telefonate che, in modo nervoso, rifiutava. La perquisizione ha permesso di rinvenire 3 dosi di cocaina nella custodia degli AirPods e 880 euro in banconote di piccolo taglio nel portafoglio.

Nel domicilio del 24enne è stato poi ritrovato altro stupefacente in un calzino annodato e nascosto nel cassone delle tapparelle: due involucri di cocaina di circa 200 grammi. Trovato inoltre un bilancino di precisione, buste di cellophane alcune già pronte per essere riempite e un paio di forbici.

Tutto è stato sequestrato. Processato per direttissima, il 24enne si è visto convalidare l'arresto. Per lui anche divieto di dimora in regione e in ogni altro comune distante meno di 500 km da Rimini.