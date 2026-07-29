Al Cinema Tiberio arriva “L’amore che rimane”, il dramma familiare di Hlynur Pálmason

Da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto il cinema riminese propone il film islandese

Al Cinema Tiberio di Rimini da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto (ore 21, sabato 1° agosto anche ore 17, domenica 2 agosto anche alle ore 18.30, la proiezione di domenica 2 agosto alle ore 21 è in versione originale con sottotitoli in italiano) è in programma L’amore che rimane di Hlynur Palmason con Saga Garðarsdóttir, Sverrir Gudnason, Ída Mekkín Hlynsdóttir e. Grímur Hlynsson. Anna e Magnus, detto Maggi, si stanno separando: è un processo graduale, che la coppia porta avanti trascorrendo ancora del tempo insieme ai tre figli, in escursioni o in cene a casa. Mentre l’unità coniugale si va sfaldando, Anna si concentra sul suo lavoro di artista, anche se i riconoscimenti tardano ad arrivare; Maggi, invece, lavora su un peschereccio ed è quasi sempre in mare aperto. Quando i genitori non ci sono, i figli si dedicano a passatempi curiosi: in particolare i due gemelli, che tendono a creare giochi bizzarri e talora pericolosi per la loro incolumità. Il tipico gusto nordico per uno humour trattenuto, ma non per questo meno crudele, trova in Hylnur Pálmason, già regista di “Godland . Nella terra di Dio” e “A White, White Day – segreti nella nebbia”, un interprete di eccezione. Un’opera che sembra aver trovato la soluzione perfetta per equilibrare la commedia con un tocco di surreale e il dramma famigliare.

Biglietto unico € 3.50 (promo Cinema Revolution)