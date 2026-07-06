Al Cinema Tiberio “Sciatunostro” di Leandro Picarella per le rassegne FICE e Progetto Gemme

Il film in programma a Rimini il 7 e 8 luglio racconta un’amicizia d’infanzia su un’isola del Mediterraneo

Al Cinema Tiberio di Rimini martedì 7 luglio (ore 21) e mercoledì 8 luglio (ore 17), per le rassegne FICE - Accadde Domani 2026 e Progetto Gemme 2026, è in cartellone il film Sciatunostro di Leandro Picarella con Giovanni Cardamone, Ettore Pesaresi, Pino Sorrentino e Teresa Randazzo. In una piccola isola nel cuore del Mediterraneo, Ettore e Giovannino, due amici inseparabili di undici e sette anni, si preparano a vivere l’ultima estate insieme. Ettore, costretto a trasferirsi sulla terraferma per proseguire gli studi, lascia sull’isola un vuoto che Giovannino dovrà colmare. Attraverso l’archivio e la videocamera di Pino, un anziano video amatore, il tempo si fa memoria condivisa, e il soffio dell’isola – sciatu – diventa il respiro di un’intera comunità.

Biglietto unico € 3.50 (promo Cinema Revolution)