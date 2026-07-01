Al Fellini Museum arriva “inVisibili”, la mostra sulle pioniere del cinema

Dal 3 luglio al 30 agosto l'esposizione dedicata a tredici protagoniste dimenticate della settima arte. Borgonzoni: "Un capitolo al femminile restituito alla memoria collettiva"

Apre al pubblico dal 3 luglio al 30 agosto, negli spazi del Palazzo del Fulgor-Fellini Museum di Rimini, la mostra inVisibili. Le Pioniere del Cinema, ideata dal sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni e realizzata da Archivio Luce Cinecittà. L'inaugurazione è in programma il 2 luglio come anteprima di Italian Global Series.

L'esposizione racconta il contributo di tredici donne – tra registe, attrici, produttrici e sceneggiatrici – che tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento hanno contribuito alla nascita dell'industria cinematografica, attraverso fotografie, documenti, riviste, sceneggiature e pellicole d'epoca.

«L'obiettivo è restituire voce a donne che hanno accompagnato con talento e determinazione gli albori del cinema, riconsegnando alla memoria collettiva un capitolo prezioso del nostro passato», ha dichiarato Borgonzoni.