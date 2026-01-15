Al Sigep due tavole rotonde per riflettere sul futuro del bar e della filiera dolciaria

Sabato 17 gennaio “Il futuro del bar italiano” e lunedì 19 gennaio “La filiera del dolce e le nuove esigenze dei consumatori” con la partecipazione di esperti e protagonisti del settore

Torna il SIGEP, il Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè. Un appuntamento che per FIPE-Confcommercio della provincia di Rimini è molto più di una fiera internazionale: è casa. Un evento identitario che unisce imprese, istituzioni e comunità professionale dei pubblici esercizi, confermando il ruolo centrale del settore nel vivere quotidiano, nel turismo e nello sviluppo economico del territorio e non solo.

“SIGEP è casa nostra perché qui si racconta, anno dopo anno, l’eccellenza del nostro lavoro e la capacità delle imprese di innovare restando radicate nel territorio - dice il presidente provinciale di FIPE, Denis Preite -. Come FIPE saremo protagonisti del dibattito, portando la voce degli imprenditori e aprendo riflessioni concrete sui nuovi volti dei bar e sulle trasformazioni della domanda”.

Due gli appuntamenti FIPE da segnare in agenda in programma nella centralissima Vision Plaza: sabato 17 gennaio (ore 15:00-16:00) “Il futuro del bar italiano” tavola rotonda moderata dalla giornalista Anna Muzio alla quale interverranno Lino Enrico Stoppani, Presidente Fipe-Confcommercio, Andrea Illy, Presidente Illycaffè e Consigliere Fipe per l’Osservatorio di Filiera sul Bar, Paolo Staccoli di Staccoli Caffè e Alessandro Angelon, CEO di Sammontana Italia SpA. L’evento apre una riflessione sull’evoluzione e sulle sue prospettive future, mettendo in luce le dinamiche di cambiamento e le innovazioni che stanno ridisegnando il bar italiano.

Lunedì 19 gennaio, invece, dalle ore 13:00-14:00 “La filiera del dolce e le nuove esigenze dei consumatori”, con l’intervento del presidente provinciale FIPE, Denis Preite in qualità di relatore.

“La forza del SIGEP sta nella capacità di generare valore diffuso: contenuti di qualità in fiera e un indotto importante per la città e la provincia - sottolinea il direttore Andrea Castiglioni -. È un modello virtuoso che merita i complimenti alla Fiera e agli organizzatori, e che conferma Rimini come capitale internazionale dell’ospitalità e del food”.

All’inaugurazione di domani, venerdì 16 gennaio, saranno presenti il presidente provinciale di Confcommercio Giammaria Zanzini, il presidente di FIPE-Confcommercio della Provincia di Rimini, Denis Preite e il direttore Andrea Castiglioni, a testimonianza di una partecipazione convinta e strutturata. FIPE sarà presente in fiera con uno stand dedicato (Hall Sud, Stand 012) e con una programmazione di eventi, convegni e speech all’interno della Vision Plaza, portando contenuti di approfondimento e confronto sui temi chiave del settore: dall’evoluzione dei consumi alle nuove professionalità, dalla filiera del dolce all’innovazione nei format dei pubblici esercizi. FIPE-Confcommercio Rimini invita tutte le associate e gli associati a partecipare.