Novafeltria celebra il 65° Carnevale: è un grande spettacolo tra sole, carri e migliaia di persone

Una splendida giornata di sole e un anticipo di primavera hanno fatto da cornice alla 65ª edizione del Carnevale di Novafeltria. Le temperature miti hanno accompagnato fin dal primo pomeriggio l’arrivo di famiglie, bambini e visitatori, accorsi numerosi per vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Anche quest’anno la grande festa ha saputo confermarsi un momento iconico, come da tradizione, per l’intera comunità. Determinante, come sempre, il lavoro instancabile dei volontari della Pro Loco di Novafeltria, promotrice dell’iniziativa insieme all’Amministrazione Comunale, NovArt e in collaborazione con Gm Group: un impegno organizzativo che si è tradotto in una manifestazione curata in ogni dettaglio.

Novafeltria, la grande festa di Carnevale

È stato un pomeriggio dunque ricco di emozioni: gruppi mascherati, distribuzione di dolci e caramelle, food truck, gadget, trucca-bimbi, giocolieri e trampolieri hanno animato le vie del centro. Applausi e sorrisi anche per il collaudato duo Nanni alla conduzione, Raffaella e Federico.

Grande partecipazione anche per i gruppi a piedi, introdotti dalla sfilata del Re Carnevale e del Re Loco, interpretato da Roberto Mazzini, accompagnato dal ritmo travolgente del Coretto Samba e delle ballerine di Flores de Samba.

Spazio alla creatività delle scuole dell’infanzia e primarie, capaci di portare in piazza messaggi educativi e tanta fantasia, tra frutti colorati, sogni nel cassetto e personaggi delle fiabe. I carri allegorici, frutto di settimane di lavoro appassionato, hanno confermato la vitalità del Carnevale di Novafeltria: dai giovani esordienti “I Pappagalli” ai “Lupi di San Paolo”, dal gruppo storico “Bollywood” fino ai carri ispirati a Shrek e Sonic, senza dimenticare il viaggio generazionale di “Che ne sanno i 2000”. I carri hanno sfilato per corso Mazzini, per la piazza Vittorio Emanuele e hanno completato il percorso con il passaggio in via Cesare Battisti. Un percorso ripetuto due volte, come nella passata edizione del Carnevale: una bella novità, quella di non circoscrivere la sfilata alla sola piazza Vittorio Emanuele.

La festa, dopo la sfilata, è proseguita con una novità: il gran finale lungo Corso Mazzini con il “Ctrl Carnival Edition”, che ha portato musica e divertimento fino al tardo pomeriggio grazie al dj set di Sandro Bianchi e Diego Zerbini. Un aperitivo in musica che ha chiuso in bellezza una giornata già ricca di energia.

La descrizione dei carri protagonisti

I Pappagalli Benvenuta nuova generazione! Siamo un gruppo di ragazzi tra i 15 e i 19 anni e questa è la nostra prima, grande avventura nel mondo dei carri allegorici. Veniamo dalla Giola di Sanarcangelo di Romagna e abbiamo una cosa in comune: tanta voglia di lavorare e di fare festa! Il nostro carro è stato realizzato con la preziosa collaborazione della GM Group di Mirco Guidi.

Cars – La Passione dei “Lupi di San Paolo” Dietro ogni maschera c’è una storia di amicizia. Il nostro gruppo storico, tra nuovi arrivi e vecchi amici, quest’anno ha unito le forze più che mai! Nonostante le difficoltà, siamo qui per la nostra passione più grande: il Carnevale. Perché? Per staccare dalla routine e, soprattutto, per vedere i vostri sorrisi in piazza. Costruire il carro non è solo lavoro, è creare un legame indissolubile. Un grazie speciale ai nostri sponsor che hanno reso possibile questa magia e agli organizzatori che tengono viva la tradizione.

Bollywood Gruppo storico ormai quarantennale, nasce col carnevale della parrocchia della Resurrezione nel 1990 di cui è anche anima organizzativa. Gruppo variegato e numeroso (circa 18/20 persone) che nel corso delle decadi si è modificato e incrementato pur mantenendo il nucleo fondante e la vocazione: divertimento, coinvolgimento, bellezza! Grazie a maestranze e competenze provenienti da tutt’altri ambiti in tempi ristretti riusciamo a produrre carri elaborati, movimentati e scenografici di grande impatto visivo.

Shrek La Scuola Elementare di Novafeltria ci porta nel mondo delle fiabe! Quest’anno abbiamo scelto un eroe speciale: Shrek, l’orco che ci insegna che la vera bellezza è quella del cuore. Il nostro carro vi trasporterà direttamente nella sua palude: fango (finto!), alberi e natura, dove troverete Fiona, il mitico Ciuchino, il Gatto con gli Stivali, Lord Farquaad e tanti altri personaggi realizzati con cura dai genitori. Settimane di lavoro di squadra, costumi colorati e un entusiasmo contagioso: preparatevi a una ventata di magia!

Che ne sanno i 2000 Siamo un gruppo di genitori di Talamello (circa 20!) che, tra un impegno e l’altro, lavora con passione per trasmettere ai propri figli il valore più importante: il senso di Comunità. In un mondo sempre più virtuale, noi scegliamo di “sporcarci le mani” insieme, consolidando vecchie amicizie e creandone di nuove. Il nostro carro è un viaggio nel tempo: un passaggio generazionale dagli anni ’80/’90 a oggi, tra tecnologia e cambiamenti sociali.

Sonic Dalla Scuola Primaria di Secchiano, arriva il riccio blu più famoso del mondo! Genitori, bambini e un gruppo di volontari storici (con vent’anni di esperienza!) hanno unito le forze per realizzare un’opera… supersonica! Il tema scelto dai bambini è l’avventura pura: Sonic, l’eroe che corre veloce per salvare l’umanità dai malvagi. Tenetevi forte, Secchiano è in pista!