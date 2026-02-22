Una vita spezzata a 19 anni, chi era Michele: la giovane vittima di Morciano

Salva la ragazza che era con lui

Aveva 19 anni Michele Riglietti, era di Urbino e viveva a Vallefoglia. La sua vita si è spezzata in un incidente stradale avvenuto a Morciano di Romagna, lungo via Santa Maria Maddalena, dove l’auto su cui viaggiava è uscita di strada nella notte. (Vedi notizia)

Dietro la tragedia resta il profilo di un ragazzo semplice, con passioni e progetti. Michele amava la musica: fin da adolescente si divertiva a fare il dj alle feste tra amici, condividendo entusiasmo e leggerezza. Un hobby coltivato con passione, accanto a un obiettivo più concreto: imparare un mestiere manuale.

Dopo le scuole medie aveva frequentato per due anni l’istituto professionale Benelli di Pesaro, con l’idea di diventare elettricista. Poi la scelta di cambiare strada e cercare nuove opportunità nel mondo del lavoro, con il desiderio di costruirsi un futuro con le proprie mani.

Viveva tra Urbino e Vallefoglia, in una quotidianità divisa tra mamma e papà, entrambi punti di riferimento costanti. Nelle ore successive all’incidente, i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Con lui in auto c’era una ragazza pesarese di 16 anni: ferita ma non in pericolo di vita, è riuscita a liberarsi dall’abitacolo e a dare l’allarme, permettendo l’arrivo immediato dei soccorsi. Una notte drammatica che ha lasciato una comunità intera sotto choc e il ricordo di un ragazzo che guardava avanti, tra musica e sogni da realizzare.