Al Teatro Galli il fascino di “Napoli e Jazz” tra talento e solidarietà

Teatro esaurito per lo spettacolo con Rea e Servillo, aperto dai ragazzi dello Special Olympics

Si è svolta con grande partecipazione e coinvolgimento la serata “Napoli e Jazz”, andata in scena il 25 marzo al Teatro Amintore Galli di Rimini, promossa dal Lions Club Rimini Malatesta nell’ambito del progetto “Oltre ogni limite”.

Il teatro, completamente esaurito, ha fatto da cornice a uno spettacolo di altissimo livello artistico, che ha saputo unire musica ed emozione in un’esperienza intensa e coinvolgente. Protagonisti della serata Danilo Rea, al pianoforte, e Peppe Servillo, alla voce, che hanno conquistato il pubblico con una performance raffinata e profondamente evocativa, tanto da essere richiamati sul palco per tre bis.

La serata è stata presentata dalla cantante jazz Patrizia Deitos, che ha accompagnato il pubblico con eleganza lungo tutto il percorso dell’evento. Particolarmente emozionante anche il momento istituzionale, durante il quale l’Inno Nazionale Italiano è stato eseguito in maniera splendida dalla violinista Desislava Kondova, regalando al pubblico un momento di grande intensità.

Momento altrettanto significativo è stato l’apertura affidata ai ragazzi della Federazione Sammarinese Sport Speciali – Special Olympics, testimonianza concreta del valore dell’inclusione e del superamento delle barriere.

L’evento si inserisce nel progetto “Oltre ogni limite”, volto a promuovere una società più accessibile e inclusiva attraverso azioni concrete sul territorio. Il ricavato della serata sarà infatti destinato a interventi per migliorare l’accessibilità della biblioteca comunale e del Museo della Città.

Un sentito ringraziamento va a tutti i Lions Club del territorio, che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa, e a tutti coloro che hanno partecipato, contribuendo al successo di una serata che ha saputo coniugare cultura, solidarietà e impegno civico.



