Esce in retromarcia, innesca maxi carambola sulla Marecchiese. Finisce sulla ciclabile e sfonda muro

Incidente alle 18.30 di oggi (11 giugno) a Sant'Ermete

Un incidente dalla dinamica rocambolesca è avvenuto oggi (11 giugno), intorno alle 18.30, a Sant'Ermete, sulla strada Marecchiese. Una 50enne di nazionalità tedesca è stata ricoverata all'ospedale Bufalini di Cesena, mentre altre persone sono rimaste ferite, in maniera più lieve. Da una prima ricostruzione, la 50enne, alla guida di un'Audi A4 station wagon con cambio automatico, è uscita in retromarcia dal parcheggio del negozio cicli Matteoni: in quel frangente è avvenuto il primo scontro, con una Fiat Panda. La 50enne avrebbe poi accelerato, presa dal momento di concitazione, attraversando anche l'altra corsia della Marecchiese, passando sulla ciclabile e sbattendo contro un muro, sfondandolo. Ma a quel punto l'Audi sarebbe rientrata sulla carreggiata stradale, ripartendo in avanti e scontrandosi ancora una volta con la Fiat Panda, poi con una Lexus bianca, a sua volta tamponata da una seconda Fiat Panda di colore grigio. Ma saranno i Carabinieri e la Polizia Stradale intervenuti a ricostruire l'esatta dinamica di questo rocambolesco incidente. Le pattuglie intervenute hanno chiuso la strada: alla rotatoria il traffico verso Rimini è stato deviato a destra, verso la via Santa Cristina.