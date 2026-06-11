Start Romagna, arrivano i "verificatori": affiancano i controllori, sanzionano anche fuori dai bus

Nella fattispecie, per ciò che concerne il Metromare, possono sanzionare gli accessi abusivi al tracciato

Start Romagna rilancia la lotta all'evasione tariffaria sugli autobus. In questi giorni è stato riaffidato, a seguito di gara europea, il servizio di verifica esterno dei titoli di viaggio. Alla Holacheck subentra la Fi.Fa. Security Srl di San Benedetto del Tronto, che affiancherà, con proprio personale, quello aziendale (i vecchi controllori, ndr).

Inoltre, nell’ambito delle iniziative finalizzate a rafforzare la regolarità del servizio e la sicurezza a bordo, nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra Start Romagna e la Questura di Rimini per proseguire il dialogo e la collaborazione in corso e per rendere ancora più efficace il presidio del trasporto pubblico locale. Un servizio che, nel territorio riminese, riveste un ruolo strategico sia per i residenti sia per le migliaia di visitatori, turisti e congressisti che ogni anno scelgono la Riviera. Per quanto riguarda in particolare il servizio Metromare, un protocollo d’intesa tra Start Romagna e la Polizia Provinciale consentirà ai verificatori di elevare sanzioni nei confronti dei soggetti responsabili di accessi o intrusioni non autorizzate lungo il tracciato, contribuendo così a garantire maggiori condizioni di sicurezza e regolarità del servizio.

Sul fronte della tutela della legalità, Start Romagna sottolinea "l’importante contributo fornito dal sistema di videosorveglianza presente sui mezzi e dall’utilizzo dei rilievi fotografici, strumento quest’ultimo che consente di contrastare il fenomeno della dichiarazione di false generalità da parte di utenti sprovvisti di regolare titolo di viaggio. Una pratica che può causare disagi e conseguenze a persone estranee ai fatti, chiamate successivamente a dimostrare la propria innocenza".

L’obiettivo dell’azienda resta quello di "promuovere comportamenti corretti e favorire una sempre maggiore regolarità nell’utilizzo del servizio, più che perseguire una logica esclusivamente repressiva. In quest’ottica, particolare attenzione viene riservata all’implementazione e alla semplificazione delle modalità di acquisto dei titoli di viaggio, nonché alla loro promozione".

L'azienda parla di segnali positivi, citando i dati dell’indagine sullo soddisfazione dei consumatori realizzata da Amr nel mese di dicembre: "evidenziano come oltre il 98% degli intervistati nel bacino riminese dichiari di conoscere o utilizzare i servizi di acquisto e pagamento digitale messi a disposizione dall’azienda".