Al Teatro Pazzini arriva la commedia romantica “Guida pratica per coppie alla deriva”

In scena venerdì 13 febbraio, Massimiliano Vado e Danila Stalteri raccontano crisi e riscoperta dell’amore di Alice ed Enrico

La stagione 25/26 del Teatro Pazzini di Verucchio vede arrivare sul palcoscenico una commedia romantica della pluripremiata drammaturga canadese Michele Riml. In scena, venerdì 13 febbraio 2026 (ore 21:15), Guida pratica per coppie alla deriva di Michele Riml, tradotta da Monica Capuani, e interpretata da Massimiliano Vado e Danila Stalteri per la regia di Nicola Pistoia.

Questa commedia debutta sulla scena teatrale canadese nel 2004, diventando subito un grande successo. Da allora è stata messa in scena in più di 20 Paesi in tutto il mondo ed è qui restituita nell' adattamento italiano di Monica Capuani e prodotta da StArt Lab.

Sinossi

È la storia di Alice ed Enrico, coppia matura con figli che vive una crisi all’interno della propria relazione il cui campanello d’allarme principale è la totale assenza di sesso nel loro rapporto. Decidono dunque di passare una notte in un hotel, aiutandosi (sperano!) con un manuale per coppie in crisi che promette di risolvere i problemi di intimità e che invece si rivela solo un goffo espediente che rivelerà problematiche ben più profonde. Decidendo di comune accordo di abbandonare le direttive del manuale e di rischiare andando letteralmente “alla deriva” parlandosi finalmente con sincerità, Alice ed Enrico si riscopriranno più innamorati che mai e – perché no? – anche pronti a scrivere un nuovo capitolo della propria vita di sentimentale e - perché no? - anche sessuale.

Note di regia

“Guida pratica per coppie alla deriva” può essere considerata una commedia romantica.

In un’epoca in cui si parla di parità fra i sessi, di crisi del maschio, sarebbe molto utile mettersi concretamente nei panni della persona che si ama per conoscerla veramente, rispettarla di più e ammettere i propri errori perché la verità è che ognuno di noi ha bisogno dell’altro. Mi auguro che le coppie che vedranno la commedia avranno più empatia fra di loro: c’è chi ha detto che “sono le piccole cose che diamo per scontate che ci allontanano ogni giorno”.

“Guida pratica per coppie alla deriva” è una commedia che parla d’amore. Per potersi veramente capire a volte si dovrebbe riflettere di più sui bisogni di chi ci sta accanto. Un pensiero semplice eppure così difficile da mettere in pratica ma che io insieme a Massimiliano e Danila vogliamo presentare al pubblico.