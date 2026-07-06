Al via “Campo Giovani 2026”, Bellaria Igea Marina polo del Nord-Est per i Vigili del Fuoco

L’iniziativa nazionale coinvolge 366 ragazzi tra i 15 e i 17 anni in attività formative e pratiche

Al via l’edizione 2026 di “Campo Giovani”, l’iniziativa nazionale che permette ai ragazzi tra i 15 e i 17 anni di vivere una settimana da protagonisti accanto ai Vigili del Fuoco. Il progetto, nato dalla sinergia tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno, punta ad avvicinare le nuove generazioni ai valori della cittadinanza attiva, della solidarietà e della sicurezza.



Quest’anno, il Comune di Bellaria Igea Marina riveste un ruolo centrale a livello nazionale: il locale Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Rimini è stato infatti individuato come sede ufficiale del Polo Nord-Est (Emilia Romagna-Veneto-Friuli Venezia Giulia). Il progetto accoglierà complessivamente 366 ragazzi su tutto il territorio nazionale, suddivisi in sette poli interregionali. A Bellaria Igea Marina, le attività si svolgeranno in due turni da 7 giorni ciascuno: 1° turno dal 5 all’11 luglio; 2° turno dal 12 al 18 luglio.



Durante il soggiorno, i giovani non saranno semplici spettatori. Sotto la guida di personale esperto e tutor, parteciperanno a moduli teorici e laboratori pratici su tecniche di primo soccorso (TPSS), orientamento (TAS), prevenzione incendi boschivi (AIB) e movimentazione in ambienti impervi (SAF). I partecipanti scopriranno da vicino le specializzazioni del Corpo, dai nuclei cinofili ai sommozzatori, imparando a gestire i rischi e a conoscere le misure di autoprotezione.



La partecipazione ai campi è completamente gratuita, grazie al contributo delle istituzioni coinvolte (restano a carico delle famiglie solo le spese di viaggio per raggiungere la sede). Ricordando come i principali requisiti per candidarsi fossero: essere nati negli anni 2009, 2010 e 2011; essere residenti in Italia e frequentare una scuola secondaria di secondo grado; avere un voto di condotta non inferiore a 8/10. La selezione è poi avvenuta sulla base del merito scolastico e dell’indicatore ISEE.



Per i vincitori assegnati al Polo Nord-Est, il Comune di Bellaria Igea Marina e il C.N.VV.F. hanno predisposto punti di accoglienza presso il Palazzetto dello Sport di via Ennio, facilitando l'arrivo dei ragazzi da ogni parte d'Italia. L’obiettivo finale, come sottolineato dal regolamento del progetto, è trasformare una settimana estiva in un percorso di crescita personale, dove il rispetto delle regole, lo spirito di squadra e la cura del bene comune diventano strumenti per diventare cittadini consapevoli.

Così il Sindaco Filippo Giorgetti: “A nome della comunità di Bellaria Igea Marina, a tutti i ragazzi che prenderanno parte a questa iniziativa, rivolgo un grande benvenuto, l’augurio di buon lavoro ma anche buon divertimento. Per un’esperienza, ne siamo certi, che sarà formativa sul fronte delle competenze, della consapevolezza, dell’acquisizione di senso di responsabilità, ma anche arricchente sul piano personale: un’occasione per conoscere altri ragazzi, fare amicizia e, perché no, scoprire la nostra città per poi farvi ritorno in futuro. Un benvenuto che estendo a tutto il personale dei Vigili del Fuoco e agli educatori coinvolti, unitamente a un sentito ringraziamento allo stesso Corpo Nazionale: per aver scelto Bellaria Igea Marina quale snodo e punto di riferimento per l’intero Nord-Est, con la nostra città nel ruolo di tappa iniziale dell’intero calendario di ‘Campo Giovani’ a livello nazionale. Un’attenzione verso il nostro territorio dimostrata e che abbiamo avuto modo rimarcare anche in relazione al recente inizio attività del nostro Distaccamento estivo: per la quale siamo grati e particolarmente riconoscenti ai Vigili del Fuoco e a tutta la filiera istituzionale che ne rende possibile l’operatività, dal Ministero dell'Interno nella figura del Sottosegretario Emanuele Prisco alla Regione Emilia Romagna.”