Al via la prevendita della Stagione Lirica 2026 del Teatro Galli di Rimini

Biglietti disponibili da sabato 10 gennaio per opere tra Verdi, Puccini e Donizetti

Parte domani, sabato 10 gennaio, la prevendita dei biglietti per assistere alla Stagione Lirica 2026 del Teatro Galli di Rimini. Macbeth, Il console, Madama Butterfly, Le convenienze ed inconvenienze teatrali e La traviata sono i titoli di un cartellone che attraverserà il grande repertorio operistico tra Ottocento e Novecento, alternando capolavori della tradizione italiana a una significativa incursione nel teatro musicale del Novecento.

Una Stagione Lirica che si aprirà e si chiuderà con Giuseppe Verdi: prima opera in programma è Macbeth, una delle opere più cupe e potenti del compositore ispirata alla tragedia shakespeariana, in scena al Galli venerdì 6 febbraio (ore 20) in replica domenica 8 febbraio (ore 15.30). La nuova produzione del Macbeth di Verdi è affidata al regista quarantenne Fabio Ceresa, talento italiano fra i più stimati a livello internazionale. In preparazione dell’opera è prevista una guida all’ascolto, questa sera venerdì 9 gennaio (ore 21) all’Auditorium del Conservatorio Maderna-Lettimi (via Cairoli 44) a cura di Paolo Patrizi, dal titolo “L’abbecedario shakespeariano di Verdi. Considerazioni intorno al Macbeth”.

Sarà invece un capolavoro assoluto come La traviata a concludere il cartellone venerdì 23 ottobre (ore 20) in replica domenica 25 (ore 15.30), nella regia di Andrea Bernard.

Il viaggio nel repertorio lirico italiano propone Madama Butterfly di Giacomo Puccini, in scena giovedì 30 aprile con l’Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Jacopo Brusa e la regia di Stefano Monti.

Prosegue e si consolida la collaborazione tra il Teatro Galli e il Conservatorio Maderna –Lettimi Cesena- Rimini, ospitando due nuove produzioni, entrambe con la regia di Alfonso Antoniozzi: Il console di Gian Carlo Menotti (martedì 24 marzo, ore 20), capolavoro del teatro musicale del Novecento con la drammaturgia di Elena Bucci, e Le convenienze ed inconvenienze teatrali di Gaetano Donizetti (venerdì 16 ottobre, ore 20) brillante opera comica che svela con ironia e sarcasmo il “dietro le quinte” del mondo dell’opera.

Inizio prevendita da sabato 10 gennaio alla biglietteria del Teatro Galli e dalle ore 14 online sul canale Vivaticket.