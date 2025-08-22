Al via l’occupazione di Gaza City

Netanyahu: “Negoziati immediati per la liberazione di tutti gli ostaggi”. Cresce la tensione internazionale, gelo tra Mosca e Kiev

È iniziata nella notte l’operazione militare israeliana per l’occupazione di Gaza City. Il premier Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele prenderà il controllo di tutta la Striscia, anche nel caso in cui Hamas accettasse un accordo per la tregua.

Il capo del governo ha inoltre ordinato “negoziati immediati” per garantire la liberazione di tutti gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, sottolineando che la sicurezza di Israele non sarà subordinata a condizioni esterne.

Sul fronte internazionale, resta alta la tensione. I rapporti tra Mosca e Kiev si irrigidiscono ulteriormente e si allontana l’ipotesi di un incontro diretto tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, inizialmente ipotizzato come passo verso un possibile spiraglio diplomatico.