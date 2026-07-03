Al via “Valconca in scena – Collodi 200”: 18 eventi tra musica e teatro

La nuova rassegna dell’Unione Valconca celebra il bicentenario di Carlo Collodi con spettacoli gratuiti nei borghi della vallata

L'Unione Valconca promuove la prima edizione di "Valconca in scena – Collodi 200", il nuovo cartellone culturale che unisce musica e teatro, nato attraverso il bando dedicato alle attività culturali per il 2026. La rassegna prenderà il via nell'estate con 18 appuntamenti gratuiti, pensati per valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico della vallata attraverso lo spettacolo dal vivo.

Questa prima edizione assume un significato particolare perché coincide con il bicentenario della nascita di Carlo Collodi, pseudonimo di Carlo Lorenzini, nato a Firenze il 24 novembre 1826 e autore de "Le avventure di Pinocchio", il celebre romanzo pubblicato per la prima volta nel 1881. Proprio il mondo di Pinocchio rappresenta il filo conduttore dell'intera rassegna.

Dal 24 luglio al 6 settembre saranno proposti 18 spettacoli, suddivisi in 9 concerti e 9 rappresentazioni teatrali itineranti, distribuiti nei nove Comuni dell'Unione Valconca: Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Saludecio, Sassofeltrio e San Clemente. Piazze, borghi storici, musei, terrazze panoramiche, giardini e altri luoghi simbolo del territorio diventeranno il palcoscenico naturale della manifestazione.

La sezione musicale sarà affidata alla Mondaino Youth Orchestra (MYO) e all'Orchestra di Fiati di Mondaino, protagoniste del progetto "La musica del Paese dei Balocchi", mentre la parte teatrale sarà curata da Città Teatro, che proporrà la produzione originale "Pinocchio in Valconca", realizzata appositamente per celebrare il bicentenario di Collodi.

Il calendario dettagliato, con le date, gli orari e le location dei singoli appuntamenti, sarà presentato ufficialmente nelle prossime settimane. Gli spettacoli saranno tutti a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

La rassegna è promossa dall'Unione Valconca insieme ai Comuni aderenti e punta a coniugare cultura, valorizzazione del territorio e promozione dei borghi, offrendo un programma diffuso capace di coinvolgere residenti e visitatori. Gli eventi saranno realizzati in acustico e con la sola luce naturale, nel rispetto del contesto ambientale e architettonico che li ospiterà.