Alba in corsa tra sport e cuore: torna Run Rise Rimini for Mutoko

Camminata, yoga sull’acqua e colazione solidale per sostenere progetti in Zimbabwe e realtà locali

Torna Run Rise Rimini For Mutoko giunta alla nona edizione, corsa e camminata all’alba da 3 e 6,5 chilometri, con tappa dedicata allo yoga con i sup che seguiranno dall'acqua, adatta a tutti, dai bimbi agli anziani.



Quest’anno partirà dal bagno 14 di Marina centro alle ore 5,38 al sorgere del sole. Tra i mattinieri partecipanti il nostro vescovo, monsignor Nicolò Anselmi e il dottor Massimo Migani appena rientrato dall’Africa.



Guardando il sole che sorge, insieme per sostenere la missione diocesana di Mutoko in Zimbabwe e altri progetti che riguardano associazioni di volontariato cittadine. A simboleggiare il risveglio dal sonno dell’indifferenza, verso un impegno attivo e concreto per il prossimo.







Non a caso la location. E’ in questo stabilimento balneare infatti, che la dottoressa Marilena Pesaresi con la sua famiglia soggiornava nei brevi periodi di rientro dall’Africa e anche luogo dell’incontro tra la compianta missionaria e Giorgio Casadei, da cui poi è scaturita l’idea nel 2016 e la volontà di creare Rimini for Mutoko di cui lui e la moglie Barbara, insieme a Marco e la moglie Raffaella, ne sono stati sempre i pilastri.



Per questo a 25 anni dalla nascita dell’Associazione R4M, la RUN RISE 2025 è dedicata in particolare a Marco Garavelli, che ci ha prematuramente lasciati a maggio scorso.



“Uomo generoso, caro amico, pilastro e cuore di questa bella realtà di volontariato, che ha sempre contribuito a far crescere con dedizione e presenza” - ricorda il presidente Casadei.







Un appuntamento che ogni anno coinvolge un migliaio di persone.



L’iscrizione sarà possibile anche la mattina stessa del 12 luglio, a partire dalle ore 4,30 i soci/volontari, saranno presenti per fornire il kit della manifestazione.



La quota iscrizione parte da 10 euro bimbi, 15 euro kit base 20 euro kit più shopping bag e un buono che darà diritto alla colazione gratuita.



Il ricavato insieme a quello degli altri tornei: Beach tennis, Beach volley, Foot volley, tavolino e burraco saranno destinati a sostenere i progetti Salute per Mutoko, Operazione Cuore, Pane quotidiano di Opera Sant’Antonio e Lavoriamo insieme di Crescere insieme Onlus.







Inoltre domenica 13 luglio, si terrà un incontro pubblico al Campo di don Pippo, con il riminese dottor Massimo Migani, missionario diocesano e direttore dell’ospedale Luisa Guidotti di Mutoko. Dopo la Santa Messa alle 18.30 sarà presente alle 21 ad un incontro pubblico.







Il 26 luglio, a partire con accreditamento dalle ore 20 al Campo Don Pippo gran finale della kermesse sportiva anche per questa edizione con il torneo di Burraco.