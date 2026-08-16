Alba sul Monte, a San Marino arrivano i suoni celtici dei Trinaluna

Domenica 16 agosto alle 6, agli Orti dell’Arciprete, il quarto appuntamento della rassegna con la Celtic Progressive Band umbra

Saranno i Trinaluna, Celtic Progressive Band nata a Perugia nel 2021, i protagonisti del quarto appuntamento di “Alba sul Monte… in Concerto”. Domenica 16 agosto, alle ore 6.00, gli Orti dell'Arciprete, alle spalle della Basilica di San Marino, ospiteranno per la prima volta sul Titano il progetto musicale dei sei musicisti umbri, tutti di formazione classica.

La musica dei Trinaluna nasce dall'incontro tra folk, musica classica, progressive e pop, con un esplicito riferimento alla tradizione celtica. Le composizioni originali della band, tuttavia, si allontanano dai modelli più tradizionali della musica irlandese per sviluppare un mondo sonoro personale, costruito sull'incontro tra linguaggi e sensibilità musicali differenti.

La presenza dei Trinaluna si inserisce nel percorso della rassegna 2026, che l'Associazione Musicale Camerata del Titano, promotrice di “Alba sul Monte… in Concerto”, ha dedicato a proposte musicali non convenzionali ed a progetti capaci di esplorare territori diversi.

Ancora una mattinata insieme, nella quale l’energia della musica, le atmosfere che fanno immaginare terre lontane e magiche, il panorama degli Orti dell’Arciprete, che obbliga lo sguardo verso l’infinito dell’orizzonte, e la meraviglia della natura rendono questi appuntamenti unici e imperdibili.

L'appuntamento è per domenica 16 agosto alle ore 6.00 presso gli Orti dell'Arciprete, dietro la Basilica di San Marino. Si consiglia la prenotazione scrivendo a [email protected]