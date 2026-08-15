Droni colpiscono in Russia una nave battente bandiera di San Marino

Due marinai siriani feriti

Una nave battente bandiera sammarinese è stata colpita ieri mattina da due droni. Lo ha reso noto il Registro Navale della Repubblica. Come riferisce l'Ansa la nave, con a bordo un equipaggio di 23 persone, di diverse nazionalità, è stata colpita mentre si trovava al largo del porto russo di Novorossiysk. Due marinai siriani feriti sono

stati trasferiti in ospedale: le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. Il personale ha attivato subito le procedure di emergenza, domando i principi di incendio. La nave ha lasciato il porto con i propri mezzi e ora è in navigazione verso la Turchia, dove dovrebbe giungere intorno alla mezzanotte della giornata odierna: all'arrivo saranno presenti gli ispettori dello stato di bandiera, oltre alle squadre mediche.